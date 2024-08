tonies meldete ein starkes 2. Quartal mit einem Umsatz von 68,4 Mio. EUR, der um 33 % gegenüber dem Vorjahr und 6 % über den Konsenswerten lag. Die bereinigte EBITDA-Marge von 2,6 % im ersten Halbjahr entsprach den Erwartungen und zeigte eine deutliche Verbesserung, die auf höhere Bruttomargen und betriebliche Effizienz zurückzuführen ist. Das Umsatzwachstum war in allen Regionen stark, insbesondere in den USA, wo das Wachstum in Q2 auf 85% im Jahresvergleich anstieg. Der freie Cashflow war im ersten Halbjahr erwartungsgemäß negativ, was den zusätzlichen Bedarf an Working Capital für ein stark wachsendes Unternehmen und den typischen saisonalen Anstieg widerspiegelt, der sich im zweiten Halbjahr voraussichtlich umkehren wird. tonies bestätigte alle Elemente seiner Prognose für das Geschäftsjahr 24, einschließlich eines Umsatzziels von mindestens 480 Mio. EUR, einer bereinigten EBITDA-Marge von 6 bis 8 % und eines FCF von mindestens 10 Mio. EUR. Die H1-Ergebnisse und die Prognose entsprechen den Schätzungen von mwb research, und die Analysten bestätigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 8,70. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/tonies%20SE





© 2024 AlsterResearch