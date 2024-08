Schwächere Performance und Analystenprognosen

Die Aktie der Mercedes-Benz Group verzeichnete einen Kursrückgang von 0,4 Prozent auf 61,61 EUR in der jüngsten XETRA-Sitzung. Trotz eines 52-Wochen-Hochs von 77,45 EUR am 08. April 2024 blieb die Aktie hinter den Erwartungen zurück, wobei das aktuelle Niveau 25,71 Prozent unter diesem Höchststand liegt. Das historische Tief wurde am 31. Oktober 2023 bei 55,08 EUR erreicht. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 91,65 EUR, was auf langfristige Optimismus hindeutet. Die Dividendenprognose für dieses Jahr liegt bei 5,01 EUR je Aktie, gegenüber 5,30 EUR im Vorjahr. Experten erwarten einen Gewinn je Aktie von 11,52 EUR für das Jahr 2024.

Herausforderungen im internationalen Handel

China plant mögliche Zollerhöhungen auf importierte Fahrzeuge aus Europa und den [...]

