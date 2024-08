Schwaches Umfeld und niedrige Preise

Die Aktien des Bergbauunternehmens K&S sind am Freitagmorgen unter Druck geraten, nachdem die Baader Bank eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen hatte. Der Kurs fiel um ein Prozent auf 10,53 Euro und nähert sich dem Jahrestief von 10,43 Euro. Analysten machen ein schwieriges Geschäftsumfeld und niedrige Preise für Feldfrüchte verantwortlich, die das Budget der Landwirte für Dünger einschränken. Hinzu kommt ein Überangebot an Kali, was die Preismacht der Produzenten beeinflusst. K&S steht zudem vor logistischen Herausforderungen, da ein Arbeitskampf bei der kanadischen Eisenbahn den Transport behindert.

Expertenprognosen und Kursziele

Die Baader Bank hat das Kursziel für die K&S-Aktie von 18,00 auf [...]

