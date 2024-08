WATERFORD, Irland, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Um die Teilnahme von Minderjährigen am Glücksspiel zu unterbinden, werden regulierte Online-Casinos weltweit die Gewinne von Personen einbehalten, die das gesetzliche Mindestalter noch nicht erreicht haben. Da die Glücksspielbranche eine klare Linie gegen illegales Spielen zieht, setzt sie auch modernste biometrische Technologie zur Überprüfung des Gesichtsalters ein, um ihre Plattformen zu stärken.



Das Portal für globale Casino-Informationsressourcen, Minimum Deposit Casinos (https://www.minimumdepositcasinos.org/) (MDC) - ein Geschäftsbereich der OneTwenty Group - teilte mit, dass diese Initiativen unterstreichen, wie ernst die Branche dies nimmt. In den Vereinigten Staaten (https://finance.yahoo.com/news/jersey-casinos-track-forfeit-77k-202107681.html) haben bereits fünf Casinos in New Jersey und eine Pferderennbahn 77.000 US-Dollar an Gewinne von Minderjährigen einbehalten.

"Online-Casinos setzen eine immer ausgefeiltere Technik ein. Dieser sachliche Ansatz dient als Abschreckung und bekräftigt, dass sich Glücksspiel für Minderjährige nicht auszahlt - im wahrsten Sinne des Wortes. Wir senden eine deutliche Warnung an Kinder und Jugendliche, sich von Glücksspielseiten fernzuhalten. Die einbehaltenen Gewinne werden an die zuständigen Regierungsbehörden weitergeleitet, wo sie Programme wie die Behandlung von Spielsucht unterstützen werden", so Miranda Raaff, Head of iGaming Information bei MDC.

"Darüber hinaus stellt die Einführung von Tools zur Altersüberprüfung einen bedeutenden Fortschritt im Rahmen unserer laufenden Bemühungen dar. Durch die Integration dieser fortschrittlichen Tools hält die Branche nicht nur mit dem digitalen Zeitalter Schritt, sondern setzt auch neue Maßstäbe für den Spielerschutz."

Regierungen wie jene von Deutschland und Argentinien (https://www.biometricupdate.com/202406/idverse-age-verification-endorsed-by-regulator-as-underage-gambling-crackdown-spreads) unterstützen dies und haben diese Verifizierungsinstrumente für Online-Seiten gebilligt. Australien (https://www.biometricupdate.com/202308/australia-launches-platform-with-identity-verification-for-betting-self-exclusion) ist ebenfalls stark daran interessiert, während das Vereinigte Königreich (https://www.biometricupdate.com/202309/gambling-operators-turn-to-biometrics-for-age-checks-regulatory-compliance) diese Maßnahmen in Betracht zieht.

"Da dieser Trend an Fahrt aufnimmt, wird erwartet, dass weitere Online-Casinos und Länder diesem Beispiel folgen werden. In einer Welt, in der jeder Teenager Zugang zu digitalen Medien hat, ist der Kampf gegen das Glücksspiel bei Minderjährigen wichtiger denn je", so Raaff.

"Die Branche bleibt bei ihrer Mission, Minderjährige zu schützen, entschlossen. Durch Zusammenarbeit und ein gemeinsames Engagement für verantwortungsbewusstes Glücksspiel machen wir bedeutende Fortschritte und werden uns weiterhin für ein sichereres Glücksspielumfeld weltweit einsetzen."

Über MDC

Minimum Deposit Casinos - ein Geschäftsbereich der OneTwenty Group - ist ein führendes globales Informationsportal für Casinos, das nur die vertrauenswürdigsten und zuverlässigsten regulierten Online-Casinos überprüft und den Spielern empfiehlt. Dies geschieht durch die Überprüfung von Casinos durch Sicherheits- und Schutzkontrollen, die Bestätigung gültiger Glücksspiellizenzen und verantwortungsvoller Glücksspielinstrumente sowie durch faire Spielpraktiken.

Kontaktinformationen:miranda@onetwentygroup.com (mailto:miranda@onetwentygroup.com)

Website: www.minimumdepositcasinos.org (http://www.minimumdepositcasinos.org/)