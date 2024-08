FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Bis zu einer mit Spannung erwarteten Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Nachmittag wird nicht mit größeren Impulsen gerechnet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel im Vormittagshandel um 0,04 Prozent auf 134,19 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,25 Prozent.

Am Nachmittag mitteleuropäischer Zeit wird die Rede des US-Notenbankchefs beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole erwartet. Die Anleger erhoffen sich vom Auftritt Powells im US-Bundesstaat Wyoming Hinweise auf die weitere Geldpolitik in den USA.

Nach Einschätzung von Anleihe-Experten der Dekabank dürfte Powell die Erwartung an eine erste Zinssenkung im September seit der großen Inflationswelle bekräftigen. Allerdings könnte er auch die Erwartungen an künftige Zinssenkungen dämpfen. Nach einem enttäuschenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juli wurden an den Märkten zeitweise auf mehrere starke Zinsschritte um 0,50 Prozentpunkte spekuliert.

Experten der Landesbank Hessen-Thüringen verwiesen auf das Protokoll der vergangenen Zinssitzung der US-Notenbank. Die Mitschrift habe deutlich gemacht, dass die US-Notenbank auf die Zinswende hinarbeitet. Demnach sehe eine breite Mehrheit der Mitglieder des geldpolitischen Rates eine Zinssenkung im September als gerechtfertigt an./jkr/la/ngu