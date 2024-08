Vaduz (ots) -Die erste Etappe der Erweiterung des Schulzentrums Mühleholz ist abgeschlossen. Nachdem der Unterricht im neu errichten "Haus Rot" bereits am Montag, 19. August 2024, aufgenommen wurde, wurde es am Freitag, 23. August 2024, im Beisein von Infrastrukturministerin Graziella Marok-Wachter und Bildungsministerin Dominique Hasler offiziell eröffnet.Im Medienraum des "Haus Rot" äusserten sich die beiden Regierungsrätinnen sowie Architekt Ivan Cavegn anlässlich einer Medienorientierung zum Neubau und würdigten dessen Bedeutung in infrastruktureller wie pädagogischer Hinsicht. "Ich bin überzeugt davon, dass mit diesem Gebäude ideale Voraussetzungen für ein innovatives, schülergerechtes und modernes Lernumfeld geschaffen wurden", freute sich Bildungsministerin Dominique Hasler. Infrastrukturministerin Graziella Marok-Wachter ergänzte: "Wir konnten den Nutzerinnen und Nutzern termingerecht ein neues Schulgebäude übergeben, das nicht nur durch gute Architektur überzeugt, sondern auch aus Nachhaltigkeitssicht Vorbildcharakter hat." Anschliessend begaben sie sich auf einen Rundgang durch das Gebäude. Begleitet wurden sie dabei von Eugen Nägele, Rektor des Liechtensteinischen Gymnasiums, und Jürgen Nigsch, für das Bauprojekt verantwortlicher Projektleiter der Stabsstelle für staatliche Liegenschaften.Der Neubau wurde notwendig, da die beiden Trakte G und H des bestehenden Schulzentrums nicht mehr den Erfordernissen und dem Platzbedarf für einen zeitgemässen Unterricht entsprachen. Mit den neuen Räumlichkeiten erhalten die Schülerinnen und Schülern sowie die Lehrpersonen moderne Lern- und Arbeitsplätze, welche neue Lernformen und -möglichkeiten möglich machen. So gibt es im "Haus Rot" Räume zum Lernen, Rückzugsnischen, offene Arbeitsbereiche und grosszügige Bewegungsflächen. Es bietet Raum zum Experimentieren sowie eine hochwertige Mediathek als zentralen Ort der Begegnung.Der 18 Klassenzimmer umfassende Neubau wurde in einer Bauzeit von 20 Monaten errichtet. Das "Haus Rot" weist nicht nur eine Minergie-P-Zertifizierung auf. Es entspricht auch den Gold-Kriterien des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS). Zu erwähnen sind ausserdem die Photovoltaik-Anlagen auf dem Hauptdach und dem Laubengang mit einer Höchstleistung von 41.5 kWp respektive 109 kWp.Das "Haus Rot" ist eines von insgesamt drei Bauprojekten zur Erweiterung des Schulzentrums Mühleholz. Die Fertigstellung von "Haus Schwarz" und von "Haus Weiss" als zweiter und dritter Ausbaustufe wird in den kommenden zwei Jahren jeweils auf den Start des neuen Schuljahres hin erfolgen. Das Gesamtprojekt liegt im Zeitplan und innerhalb des vorgegebenen Kostenrahmens.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizGeneralsekretariatT +423 236 64 42infrastruktur@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100922304