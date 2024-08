Berlin (ots) -Sie bieten die Vernetzung von Feuerwehr und Politik auf verschiedenen Wegen: Der 16. Berliner Abend der deutschen Feuerwehren am Mittwoch, 11. September, sowie der 12. Bundesfachkongress am Donnerstag, 12. September 2024, sind Höhepunkte des Verbandsjahres des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). "Ich freue mich sehr, dass diese etablierten Formate, stetig weiterentwickelt über die letzten Jahre, so gut ankommen und von Feuerwehr und Politik gleichermaßen begeistert genutzt werden", erklärt DFV-Präsident Karl-Heinz Banse.Am Mittwoch, 11. September 2024, findet ab 18.30 Uhr der Berliner Abend als Parlamentarischer Abend in der Regierungsfeuerwache Tiergarten (Elisabeth-Abegg-Straße 4, 10557 Berlin) statt. Einlass für geladene Gäste ist ab 17.30 Uhr. Auf der Rednerliste stehen neben DFV-Präsident Karl-Heinz Banse Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Generalleutnant André Bodemann (Befehlshaber Territoriales Führungskommando der Bundeswehr). Berlins Landesbranddirektor Dr. Karsten Homrighausen wird ein Grußwort halten. Rund 400 Personen, darunter Mitglieder des Deutschen Bundestages, Feuerwehr-Führungskräfte aus ganz Deutschland sowie Gäste aus Verwaltung und Wirtschaft nehmen an der hochkarätigen DFV-Veranstaltung im Herzen Berlins teil. Der 16. Berliner Abend wird mit freundlicher Unterstützung von Mercedes-Benz, T-Mobile und der Berliner Feuerwehr durchgeführt.Hinweise zur Presseakkreditierung zum 16. Berliner AbendVertreterinnen und Vertreter der Medien können nach Akkreditierung am 16. Berliner Abend der deutschen Feuerwehren am Mittwoch, 11. September 2024, ab 18.30 Uhr teilnehmen. Bitte senden Sie folgende Angaben an oestreicher@dfv.org: Name, Vorname; Geburtsdatum, Geburtsort; Medium. Akkreditierungsschluss ist Montag, 9. September, 12 Uhr. Der Einlass mit Sicherheitskontrolle ist ab 17.30 Uhr am Presse-Eingang. Eine Nachakkreditierung vor Ort ist nicht möglich!Vielfältige Themen bei 12. Bundesfachkongress / PresseakkreditierungZahlreiche Aspekte der Kommunikation und Führung in der Feuerwehr und darüber hinaus stehen tags darauf im Mittelpunkt des DFV-Bundesfachkongresses am Donnerstag, 12. September 2024, in Berlin-Mitte. Hierfür stehen kurzfristig noch weitere Plätze zur Verfügung! Auf dem Programm stehen Vorträge zum Kontakt mit der Politik, zur Struktur des Operationsplans Deutschland der Bundeswehr, zu Fähigkeitsmanagement, Cybersicherheit und Ressourcen in den Feuerwehren sowie zur Selbsthilfe der Bevölkerung. Im Rahmen der Veranstaltung wird die gemeinsame Erklärung des Deutschen Feuerwehrverbandes und des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks erneuert. Es gibt zudem die Möglichkeit des Austausches mit Mitgliedern des DFV-Förderkreises, die ihre Unternehmen präsentieren.Veranstaltungsort ist das Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz (Schiffbauerdamm 40/Ecke Reinhardtstraße 55; Eingang Schiffbauerdamm an der Spreeseite, 10117 Berlin). Die Tagungspauschale beträgt pro Person 126 Euro. Die Anmeldung ist auf der Webseite des Deutschen Feuerwehrverbandes unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/bundesfachkongress/ möglich.Die Presseakkreditierung für den Bundesfachkongress ist formlos möglich bis Dienstag, 10. September, 12 Uhr, per Mail an oestreicher@dfv.org. Eine Nachakkreditierung vor Ort ist möglich.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823E-Mail: oestreicher@dfv.orgfeuerwehrverband.defacebook.com/112willkommenx.com/FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5849396