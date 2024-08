Starke Finanzkennzahlen

Der Softwareanbieter Workday hat seine Finanz- und HR-Softwarelösungen weiter ausgebaut und im zweiten Quartal 2024 ein beachtliches Wachstum verzeichnet. Der Umsatz stieg um 28,4 % auf 2,085 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,624 Milliarden US-Dollar. Auch das Betriebsergebnis überzeugte, denn Workday erzielte einen Nettogewinn von 132 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 67 % im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 US-Dollar, während Analysten lediglich 0,30 US-Dollar pro Aktie erwartet hatten. Exklusive einmaliger Posten erreichte das Unternehmen sogar einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,75 US-Dollar, was die Erwartungen der Experten bei weitem übertraf.

Positive Marktreaktionen

Die beeindruckenden Quartalsergebnisse führten zu einer positiven Reaktion am Aktienmarkt. Investoren und Marktbeobachter honorierten die starke Performance und die robusten finanziellen Aussichten des Unternehmens, was dem Aktienkurs von Workday einen erheblichen Auftrieb gab. Vor dem Hintergrund des schwierigen Marktumfeldes sendet Workday somit ein starkes Signal von Stabilität und Wachstum. Anleger, die auf der Suche nach soliden Investitionsmöglichkeiten sind, könnten daher in Workday eine vielversprechende Option sehen.

