AD-HOC MITTEILUNG Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) Talanx erzielt Quartalsergebnis von EUR 604 Mio. Der Talanx Konzern ist mit einem sehr guten 1. Quartal in das laufende Geschäftsjahr 2025 gestartet und hat trotz einer überdurchschnittlich hohen Großschadenbelastung mit einem vorläufigen Konzernergebnis von EUR 604 (576) Mio. den Analystenkonsens von EUR 467 Mio.1 deutlich übertroffen. Diese Entwicklung ist in erster Linie auf eine starke Geschäftsentwicklung der Erstversicherungsaktivitäten zurückzuführen. Talanx hält an seiner Gesamtjahresprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 weiterhin fest und erwartet, ein Konzernergebnis von mehr als EUR 2,1 Mrd. erwirtschaften zu können. Diese Erwartung steht unter dem Vorbehalt, dass Großschäden das Großschadenbudget nicht überschreiten, keine Turbulenzen auf den Kapitalmärkten und keine wesentlichen Währungsschwankungen auftreten. Die endgültigen Ergebnisse zu den ersten 3 Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2025 wird die Talanx AG wie geplant am 15. Mai 2025 berichten. 1 Mittelwert aus 4 Schätzungen von Finanzanalysten





Kontakt:

Bernd Sablowsky

Leiter Investor Relations

HDI-Platz 1

30659 Hannover

Tel: 0511/3747 2793



