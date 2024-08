Immer kultig. TOM FORD Runway Lip Color ist das ultimative Modeaccessoire.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240822759726/de/

TOM FORD Runway Lip Color Campaign starring Angelina Jolie. (Photo: Business Wire)

Angelina Jolie stellt die neue TOM FORD Runway Lip Color Kampagne vor, die zwei Ikonen vereint. Als unermüdliche Vorreiterin treibt Jolie ihre persönliche Geschichte mit Stärke, Selbstvertrauen und einem kompromisslosen Engagement für Selbstdarstellung voran. Als Gewinnerin des Academy Award, des Golden Globe und des Tony Award hat sich Jolie als internationale Ikone in Film, Theater und Mode etabliert. Sie geht über die Rolle einer Künstlerin hinaus und nutzt ihren Einfluss im Rahmen ihrer humanitären Arbeit, die sie seit über 20 Jahren ausübt und bei der sie sich auf Flüchtlinge und Menschenrechte konzentriert. Als Modeunternehmerin gründete sie vor kurzem das Atelier Jolie, ein Zentrum für Künstler, das den Menschen die Möglichkeit gibt, ihre eigene Mode zu entwerfen, wobei der Schwerpunkt auf der Nachhaltigkeit liegt.

Die Kampagne wurde von Mert Alas und Marcus Piggott fotografiert und ist eine filmische Hommage an die weibliche Schönheit und ihre Kraft. Die Bilder und das Video der Kampagne, die am 3. September startet, zeigen Jolie, die für eine Rolle lernt, eine Figur, die die Kamera fast so sehr liebt wie diese sie. Es ist das Porträt einer Frau, die sich alles, was sie sieht, zu eigen macht und ihr Selbstvertrauen aus der Kraft ihres charakteristischen Farbtons schöpft: 16 Scarlet Rouge.

Sie glaubt an seine transformative Kraft, denn es gibt nichts Dramatischeres als eine aussagekräftige Lippe. Mit dem Debüt der Private Blend Lip Color Collection 2010 betrat TOM FORD BEAUTY erstmals die Lippen-Kategorie. Der neue TOM FORD Runway Lip Color, ein Klassiker auf dem Laufsteg, entwickelt sich zu einem echten Luxusprodukt, das eine neue Ära einläutet. Die Formel enthält einen feuchtigkeitsspendenden Komplex, der die Lippen mit dekadenter Geschmeidigkeit und satter, lichtbeständiger Farbe pflegt. Die Kollektion, die im September auf den Markt kommt, wird 18 Farbtöne umfassen, 10 bestehende und 8 neue.

TOMFORD.COM

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240822759726/de/

Contacts:

kaholmes@tomfordbeauty.com