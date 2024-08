CTS Eventim hat im 2. Quartal 2024 gute Zahlen vorgelegt. Das Umsatzwachstum beschleunigte sich auf 21% im Jahresvergleich und erreichte EUR 794 Mio. (+12% im 1. Quartal) und lag damit 15% über dem Konsens. Das bereinigte (adj.) EBITDA wuchs ebenfalls um starke 23% im Jahresvergleich auf EUR 110 Mio. und übertraf damit die Erwartungen um 5%. Das Gesamtergebnis profitierte von einer gesunden Dynamik in den beiden Segmenten Ticketing und Live-Entertainment. Der erstmalige Beitrag der kürzlich erworbenen See Tickets-Gruppe und ihrer Live-Entertainment-Aktivitäten (konsolidiert seit Juni 2024) trug ebenfalls zur Steigerung der Q2-Zahlen bei. In Anbetracht des guten Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr, des vielversprechenden Veranstaltungsprogramms und der Konsolidierung von See Tickets rechnet das Management nun mit einem deutlichen Anstieg des bereinigten EBITDA im Jahr 2024 (im Vergleich zu einem moderaten Anstieg bisher), der vor allem auf eine stärkere Entwicklung im Segment Ticketing zurückzuführen ist. Es erwartet jedoch nach wie vor einen nur moderaten Anstieg der Umsätze im Jahresvergleich, da die Vergleichsbasis hoch ist. Vielversprechende Partnerschaften, u.a. für die Olympischen Winterspiele 2026 und die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2028, sowie strategische Akquisitionen, wie z.B. die kürzlich abgeschlossene Übernahme des Festival- und International Ticketing-Geschäfts von Vivendi, sollten für weitere Impulse sorgen. Die Analysten von mwb research passen ihre Schätzungen an die aktualisierte Prognose an und erhöhen ihr Kursziel auf EUR 90,00 (zuvor: EUR 86,00), während sie ihre HALTEN-Empfehlung beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CTS%20Eventim%20AG%20&%20Co%20KGaA





