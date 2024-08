Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of August 26, 2024, the following instrumentsissued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short name ISIN code BEAR SP50 X15 AVA 23 GB00BQRB8P81 BULL EPAM X5 AVA 1 GB00BNV4RR76 MINI S SNOW AVA 3 GB00BQRP4D06 TURBO L SSABA AVA 28 GB00BL04YL77 ERI4I 60 AVA GB00BSJJQ501 ERI4I 70 AVA GB00BSJJQ618 ERI4I 80 AVA GB00BSJKT099 HM4I 160 AVA GB00BSJK5453 HM4I 170 AVA GB00BSJK5560 HM4I 190 AVA GB00BSJJPM07 HM4I 200 AVA GB00BSJJPN14 HM4I 210 AVA GB00BSJJPP38 HM4I 220 AVA GB00BSJJPQ45 HM4I 230 AVA GB00BSJJPR51 HM4I 240 AVA GB00BSJKSW41 HM4I 250 AVA GB00BSJLPT30 SAA4I 220 AVA GB00BSJK4K43 SAA4I 230 AVA GB00BSJK4L59 SAA4I 240 AVA GB00BSJK4M66 SAA4I 250 AVA GB00BSJK4N73 SAA4I 260 AVA GB00BSJK4P97 SAA4I 270 AVA GB00BSJK4Q05 SAA4I 290 AVA GB00BSJK4S29 SAA4I 300 AVA GB00BSJKSR97 SAA4I 310 AVA GB00BSJKSS05 SAA4I 320 AVA GB00BSJKST12 SAA4I 330 AVA GB00BSJKZY57 ERI4U 50 AVA GB00BSJJNZ95 HM4U 150 AVA GB00BSJJNL59 SAA4U 180 AVA GB00BSJK3X07 SAA4U 190 AVA GB00BSJK3W99 SAA4U 200 AVA GB00BSJK3V82 SAA4U 210 AVA GB00BSJK3T60 SAA4U 220 AVA GB00BSJK3S53 SAA4U 230 AVA GB00BSJKSQ80 SAA4U 240 AVA GB00BSJKSP73 SAA4U 250 AVA GB00BSJKZX41 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.