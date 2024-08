© Foto: Dall-E



Die Aktie des Solarmodulherstellers Canadian Solar ist am Donnerstag um 16 Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen schwache Quartalszahlen präsentiert hatte.Das anhaltend herausfordernde Umfeld in der Solarbranche fordert seinen nächsten Tribut. Dieses Mal erwischt es nach schwachen Quartalszahlen die Aktie von Canadian Solar, die am Donnerstag 15,7 Prozent an Wert eingebüßt hat. Mit Verlusten von über 50 Prozent seit dem Jahreswechsel stehen die Anteile vielen anderen Branchenwerten wie JinkoSolar, SolarEdge oder SMA Solar in nichts nach. Tatsächlich reflektieren die Kursverluste die schwache Geschäftsentwicklung. Profitabilität geradeso behauptet Gegenüber dem Vorjahresquartal …