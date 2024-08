Bitcoin legt vor Powell-Rede zu: Wohin geht die Reise?

Eines der wichtigsten Ereignisse dieser Woche ist das Notenbank-Treffen, wobei hier besonders die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell als wichtiger Eckpfeiler gilt. Neben den Finanz- und Aktienmärkten zeigt auch der Kryptomarkt immer wieder direkte Auswirkungen auf Ankündigungen und Aussichten zur Zinsentwicklung. Aktuell zeigt sich eine leichte Erholung am Kryptomarkt, nachdem auch die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris sich indirekt7 positiv zu den digitalen Währungen geäußert hat.

Heißer September voraus

Schon lange wird diskutiert, wann die FED mit Zinssenkungen am amerikanischen Markt beginnen wird. Nun erwarten viele Experten, dass bei der nächsten Notenbanksitzung Mitte September die ersten Zinssenkungen verkündet werden. Besonders für den Investitionsbereich ist dies oft von Interesse, da so günstigeres Kapital am Markt verfügbar wird.

Aktuell zeigt sich Bitcoin allerdings mit einer verhaltenen Performance, besonders in Anbetracht des aktuellen Marktzyklus, in dem der Kurs normalerweise Richtung Allzeithoch gehen sollte. Erst vor kurzem hat sich der Investmentexperte Peter Brandt dazu geäußert, dass Bitcoin im Vergleich zu vergangenen Zyklen spätestens 25 Wochen nach dem Halving immer sein Allzeithoch erreicht hat. Aktuell befinden wir uns in Woche 23, und noch immer gibt es keine Anzeichen einer Steigerung auf neue Höchststände. Auch die als sehr zinssensibel geltenden US-Technologieaktien sind noch deutlich von ihren historischen Höchstständen entfernt, wie ein Blick auf den Techwerte-Index Nasdaq 100 zeigt.

US-Wahlkampf als wichtiger Faktor

Während der sehr kryptofreundliche Republikaner Robert F. Kennedy, Neffe des legendären Ex-Präsidenten John F. Kennedy, wahrscheinlich noch diese Woche aus dem Präsidentschaftswahlkampf ausscheiden könnte, hat auch Donald Trump mit seiner Kehrtwende zur Kryptopolitik viele in der Branche für sich gewinnen können. Mit Aussagen, die Bitcoin-Reserven der US-Regierung weiterhin aufrechterhalten zu wollen, sowie einer klaren und einfachen Regulierung der Kryptobranche einzuleiten, konnte er einige Skeptiker für sich gewinnen.

Nun hat allerdings auch Kamala Harris Pluspunkte in der Krypto-Community gesammelt. Während sich die Demokratin im bisherigen Wahlkampf noch nicht direkt zu diesem Thema geäußert hat, teilte Brian Nelson, Wahlkampfberater von Kamala Harris, Folgendes mit: "Sie wird eine Politik unterstützen, die sicherstellt, dass neue Technologien und diese Art von Industrie weiter wachsen können."

Technische Analyse vielversprechend

Die technische Analyseplattform CoinCodex zeigt sich aufgrund der aktuellen Marktbedingungen optimistisch für die Entwicklung von Bitcoin.

So die Plattform: "Laut unserer aktuellen Bitcoin-Preisprognose wird der Preis von Bitcoin voraussichtlich um 38,32 % steigen und bis zum 22. September 2024 einen Wert von 84.115 USD erreichen. Gemäß unseren technischen Indikatoren ist die aktuelle Stimmung neutral, während der Fear & Greed Index einen Wert von 34 (Angst) anzeigt. Bitcoin verzeichnete in den letzten 30 Tagen 14 von 30 (47 %) grünen Tagen bei einer Preisvolatilität von 6,29 %. Basierend auf der Bitcoin-Prognose ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, Bitcoin zu kaufen."

Technische Daten von Bitcoin, Quelle: https://coincodex.com/crypto/bitcoin/price-prediction/

