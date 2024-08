Preisvorteil

www.bernecker.info

Die Weltraumwirtschaft befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt, an dem erhebliche Wachstumschancen entstehen. Vor allem Satellitenbetreiber rücken wieder in den Fokus, da die Nachfrage nach satellitenbasierter Kommunikation, Erdbeobachtung und Navigationslösungen rapide zunimmt. Zwei Unternehmen, die in diesem Bereich besonders hervorgehoben werden sollten, präsentieren wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe desnutzen!Außerdem im aktuellen Brief:- Laiqon: Was steht quer?- All for One: Auf der Lauer- Datagroup: Trendwende?- Boeing: Probleme als ChanceIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!