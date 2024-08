Mainz (ots) -Von wegen Tod und Teufel: 40 Prozent aller Heavy-Metal-Fans sagen, dass ihnen die Musik "das Leben gerettet" habe. Was ist dran am "Mythos Metal" als Bastion der Außenseiter? Am 24. August 2024, zeigt 3sat um 19.20 Uhr die 3satKulturdoku "Erfüllter leben mit Heavy Metal - On Tour mit Prof. Hartmut Rosa" (Erstausstrahlung). In der 3satMediathek ist sie bereits am Freitag, 23. August 2024, 18.00 Uhr, verfügbar. Darin sucht der Soziologe und bekennende Metalhead Antworten auf die Fragen, warum sich Millionen Menschen weltweit von der Musik angezogen fühlen - sogar Metal-Hochzeiten feiern und Metal-Begräbnisse abhalten.Rosas Reise führt ihn unter anderem Wacken. Beim Open Air 2024 zeigt sich, was die Faszination des Heavy Metal noch immer ausmacht. Ob beim Headbangen, beim Crowdsurfing oder im Seelsorge-Zelt des Festivals und in der barrierefreien "Wheels of Steel Area" - für Hartmut Rosa ist überall zu spüren, worum es den Fans geht: sich mit dem Weltganzen zu verbinden und zwar "nicht intellektuell, sondern auf eine magische Art und Weise".Außerdem geht Rosa zurück zu den eigenen Metal-Wurzeln im Schwarzwald. In Ost-Berlin trifft er den Historiker Nikolai Okunew, denn auch in der DDR spielte die Musik mit ihren Symbolen um Dämonen und Dunkelheit eine wichtige Rolle, und es bildete sich eine der größten Subkulturen des Landes. Doro Pesch gilt als die "Queen of Metal". Als sie neu war im Business, gab es nur eine Handvoll Frauen, und die Fans waren zu 98 Prozent Männer. Wie hat sie sich in der Szene durchgesetzt, und welche Rolle spielt ihrer Meinung nach Sexismus im Heavy Metal?KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/3satkulturdoku) (nach Anmeldung) oder telefonisch unter 06131 - 70-16100Weitere InformationenIm 3satPressetreff finden Sie ergänzend die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/3satkulturdoku-erfuellter-leben-mit-heavy-metal).3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5849488