Berufsunfähigkeitsversicherung: Bereits als Schüler für die Zukunft vorsorgen

Es ist allgemein bekannt, wird aber dennoch häufig ignoriert. Je früher man bestimmte Versicherungen, seien es Lebensversicherungen, Unfallversicherungen oder Berufsunfähigkeitsversicherungen abschließt, umso günstiger sind die Beiträge und das oft für Jahrzehnte.

Gerade, was die Berufsunfähigkeitsversicherung angeht, kann man eigentlich nicht früh genug an die Absicherung denken. So wechseln bald rund 750.000 Schülerinnen und Schüler auf eine weiterführende Schule. Ein guter Zeitpunkt für Eltern, für ihren Nachwuchs schon jetzt existenzielle Vorsorge für den Fall der Berufsunfähigkeit (BU) abzuschließen. Bei Schülern und Berufseinsteigern mit keinen oder niedrigen Einkünften gelten je nach Versicherer zunächst unterschiedlich hohe Absicherungsgrenzen.

Gute BU-Versicherungen verlangen auch keine erneute Gesundheits- oder Risikoprüfung, wenn das Kind volljährig ist oder seinen ersten Job annimmt, sagt man bei der Finanztip. Das bedeutet, dass die Beiträge grundsätzlich gleich bleiben, auch wenn das Kind bis dahin eine Krankheit durchgemacht hat oder sich für einen risikoreichen Beruf entscheidet. Die Beiträge können jedoch mit der Zeit steigen, beispielsweise wenn das Kind beim Berufsstart eine höhere BU-Rente nachversichern möchte. Besonders wichtig ist der frühe Abschluss für Kinder, die einen risikoreichen Beruf ausüben möchten. Das sind Berufe, bei denen die Versicherer von einem erhöhten Risiko für eine Berufsunfähigkeit ausgehen. Dazu zählen bei den meisten Versicherungen vor allem handwerkliche Berufe, aber auch künstlerische oder soziale Berufe.

Aktuell bietet die Continentale mit der PremiumBU Start oder Schüler einen günstigen Einstieg. Sie erhalten direkt den vollen Schutz. Der Versicherer hat seinen attraktiven Tarif kürzlich sogar noch verbessert: Es ist jetzt zu einem reduzierten Startbeitrag für Schüler weiterführender Schulen im Alter von 10 bis 21 Jahren eine maximale BU-Rente bis zu 1.500 Euro möglich. Wichtig ist auch die Nachversicherungsgarantie ohne neue Gesundheitsprüfung bis zu einer Gesamtrente von 90.000 Euro.

Früh die Vorsorge sichern

Die Continentale zählt zu den wenigen Versicherern, die Eltern diese Vorsorgemöglichkeit bereits bietet, wenn ihre Kinder auf eine weiterführende Schule wechseln und zehn Jahre alt sind. Und die PremiumBU Start Schüler schützt junge Leute eben nicht nur während ihrer Schulzeit, sondern darüber hinaus auch im späteren Berufsleben - unabhängig davon, was sie dann machen.

