Paris (www.anleihencheck.de) - Am Mittwoch näherte sich die Gemeinschaftswährung wieder dem Anfang Mai erreichten 3-Jahres-Hoch, als Devisenhändler 1,52 Kanadische Dollar (CAD) je Euro zahlten, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Damit habe die Währung des Ahornstaats binnen zwei Monaten um rund 3,5 Prozent abgewertet. Die Schwächephase decke sich mit der geldpolitischen Wende der kanadischen Notenbank, die im Juni und Juli die Zinsen um jeweils 0,25 Prozentpunkte gesenkt und ihren Fokus von der Bekämpfung der Inflation auf die Ankurbelung der Wirtschaft verlagert habe. Die jüngsten Inflationszahlen würden die Ökonomen bestätigen, die mehrheitlich davon ausgehen würden, dass die Bank of Canada im September ihre dritte Zinssenkung in Folge vornehmen werde. ...

