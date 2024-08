Die Ausbreitung von Mpox (vormals Affenpocken) in Afrika versetzt die Weltgesundheitsorganisation in Alarmbereitschaft. AKTIONÄR-Depotwert Bavarian Nordic avanciert zum großen Gewinner.Auf einmal wollen alle Aktien von Bavarian Nordic. Zeitweise legten Anleger gut 40 Euro für ein Papier auf den Tisch. Und das, obwohl der Impfstoff-Titel wochenlang schon fast lethargisch um die Marke von 25 Euro pendelte. Inzwischen versetzt die Marktteilnehmer die Mpox-Ausbreitung in Afrika in Ekstase. Dabei beunruhigt ...

