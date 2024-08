Die Aktie von Aixtron (WKN: A0WMPJ) befindet sich weiterhin in einer sehr schwachen Phase, am Freitag verliert sie weitere -2,6% und steht aktuell bei 17,20 €. Die Hoffnungen auf eine nachhaltige Kurserholung blieb bisher unerfüllt, seit Jahresanfang liegt mehr als eine Kurshalbierung vor. Was ist weiterhin zu erwarten? Investitionskürzung bei Wolfspeed Am 22. August stellte der Chiphersteller Wolfspeed seine Geschäftszahlen vor. Insgesamt fielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...