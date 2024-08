EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges/ESG

Knorr-Bremse veröffentlicht erstes Green Finance Framework



23.08.2024 / 14:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Knorr-Bremse veröffentlicht erstes Green Finance Framework

Das Green Finance Framework steht für das anhaltende Bestreben von Knorr-Bremse, seine Umweltschutz- und Dekarbonisierungsziele voranzutreiben und den Nachhaltigkeitsaspekt in seine Finanzierungsstruktur zu integrieren Moody's Investor Service bestätigt mit seiner Second Party Opinion die Konformität des Frameworks mit den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) und vergibt den Nachhaltigkeitsqualitäts-Score von SQS2 (sehr gut) München, 23. August 2024 - Die Knorr-Bremse AG legt den Fokus in ihrem Finanzierungsportfolio weiterhin auf Nachhaltigkeit. Der Weltmarktführer für Bremssysteme und führender Anbieter von weiteren Systemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge, hat heute sein erstes Green Finance Framework veröffentlicht. Das Framework wurde von der ESG-Agentur Moody's Investor Service im Rahmen einer Second Party Opinion evaluiert. Moody's bestätigt die Konformität des Frameworks von Knorr-Bremse mit den Green Bond Principles (2021) der ICMA sowie den wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Es wurde mit einem Nachhaltigkeitsqualitäts-Score von SQS2 (sehr gut) bewertet. Frank Markus Weber, CFO der Knorr-Bremse AG: "Mit der Veröffentlichung des Green Finance Frameworks setzen wir die Implementierung von Nachhaltigkeitsaspekten in unsere Finanzierungsstrategie fort. Es wird unsere Nachhaltigkeitsziele weiter vorantreiben und unsere Bestrebungen in Sachen nachhaltige Mobilität und bei der Dekarbonisierung unseres eigenen Geschäfts unterstützen." Mit dem Framework kann Knorr-Bremse Green-Finance-Instrumente wie Anleihen begeben, um förderfähige Projekte zu finanzieren oder zu refinanzieren. Der Fokus liegt dabei auf vier Kategorien, die von der ICMA vorgegeben werden: Sauberer Transport, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Grüne Gebäude. Investitionen, die unter das Framework fallen, müssen vorgegebene Zulassungskriterien erfüllen, die im Einklang mit den Kriterien für einen wesentlichen Beitrag gemäß EU-Taxonomie stehen. Das Framework folgt auf eine Reihe anderer nachhaltiger Finanzinstrumente, die Knorr-Bremse bereits auf den Weg gebracht hat. 2022 hat Knorr-Bremse einen ersten revolvierenden Konsortialkredit abgeschlossen, der an Nachhaltigkeitsratings gekoppelt ist, eine nachhaltigkeitsgekoppelte Anleihe aufgelegt und ein nachhaltigkeitsgebundenes Finanzierungsprogramm für Lieferanten eingerichtet. Das Green Finance Framework und die Second Party Opinion stehen auf der Webseite von Knorr-Bremse im Bereich Investor Relations und unter den folgenden Links zur Verfügung: Framework: Knorr-Bremse_Green_Finance_Framework.pdf Second Party Opinion: Second_Party_Opinion-KnorrBremse-AG-Second-Party-23Aug2024-PBC_1415486.pdf (knorr-bremse.com) Medien: Alexander Stechert-Mayerhöfer, Leiter Corporate Communications Tel.: +49 89 3547 1942 E-Mail: alexander.stechert-mayerhoefer@knorr-bremse.com Corporate Treasury: Kai Gloystein, Leiter Group Treasury Tel: +49 89 3547 2248 E-Mail: kai.gloystein@knorr-bremse.com Über Knorr-Bremse Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in rund 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,9 Mrd. EUR. Seit fast 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. Haftungsausschluss Diese Veröffentlichung wurde von der Knorr-Bremse AG selbstständig erstellt und kann zukunftsgerichtete Aussagen zu wichtigen Themen wie Strategie, zukünftigen finanziellen Ergebnissen, Ereignissen, Marktpositionen und Produktentwicklungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind - wie jedes unternehmerische Handeln in einem globalen Umfeld - stets mit Unsicherheit verbunden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in Veröffentlichungen von Knorr-Bremse AG beschrieben werden, sich aber nicht auf diese beschränken. Sollten sich eine(s) oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen von Knorr-Bremse AG wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die als zukunftsgerichtete Aussagen formuliert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "ausgehen", "rechnen mit", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" und "vorhersagen" oder an ähnlichen Begriffen. Knorr-Bremse AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen ständig zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Diese Veröffentlichung kann - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können, enthalten. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Knorr-Bremse sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Die Ermittlung der alternativen Leistungskennzahlen kann auch bei gleicher oder ähnlicher Bezeichnung von Unternehmen zu Unternehmen abweichen.



23.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com