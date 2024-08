3 Gründe für eine XRP-Rally im Herbst

Viele hatten große Hoffnungen nach dem Abschluss des Rechtsstreits zwischen Ripple Labs und der SEC, dass der Kurs in eine andauernde Aufwärtsbewegung umschlagen könnte und die Preissteigerungen aus dem Herbst und früher nachholen würde. Allerdings bestehen einige Unsicherheitsfaktoren weiterhin, weshalb sich die Preisvolatilität in Grenzen gehalten hat und der Kurs um die 0,6 US-Dollar-Marke eingeschwungen ist. Mit einem möglichen Bull Run im Herbst, zusammen mit der Frist der SEC, könnte im Oktober doch die große Rally für XRP bevorstehen.

1. XRP-Preis aktuell

Schon viele Experten und Analysten haben im Chart von XRP ein symmetrisches Dreieck identifizieren können. Dabei wird vor allem von einem langfristigen Muster gesprochen, das sich bereits über Jahre im Chart abzeichnet. Nun sind aber auch im kurzfristigen 48-Stunden-Chart entsprechende Anzeichen zu sehen, womit sich ein kurzfristiger Ausbruch des Preises ergeben könnte. Mit einem endgültigen Ende des Rechtsstreits im Oktober könnte der tatsächliche Ausbruch der Währung bevorstehen.

Von vielen wird auch die Wahl zum US-amerikanischen Präsidenten Anfang November als wichtiger Teil des möglichen Krypto-Bull-Runs gesehen, besonders bei einem Sieg des republikanischen Kandidaten Donald Trump, der sich in seinem Wahlkampf schon mehrmals pro Bitcoin geäußert hat.

2. Wird die SEC gegen das Urteil von Richterin Torres im Ripple-Prozess Berufung einlegen?

Aufgrund der Konsequenz, mit der die SEC gegen Kryptofirmen vorgeht, könnten viele der Meinung sein, dass die SEC noch vor Oktober Berufung gegen das Urteil einlegen könnte. Immerhin ist auch der Vorsitzende, Gary Gensler, bekannt dafür, kein besonders großer Freund von Kryptowährungen und den dazugehörigen Unternehmen zu sein. Daher wirkt es so, als würden viele Investoren davon ausgehen, dass das Verfahren in eine weitere Runde gehen wird.

Nach dem Urteil vom 7. August hat die SEC nun 60 Tage Zeit, um Berufung gegen das Urteil einzulegen. Sollte in dieser Zeit kein entsprechender Antrag gestellt werden, gilt der Rechtsstreit als beigelegt. Damit wäre ein weiteres bullisches Signal für den Kurs von XRP gegeben, denn es wäre dann eine klare rechtliche Regelung für diese Kryptowährung durch ein rechtskräftiges richterliches Urteil bestätigt.

3. Technische XRP-Preisanalyse

Während der langfristige Ausblick für den XRP-Preis aufgrund der möglichen Berufung der SEC unsicher bleibt, sieht das kurzfristige Szenario für Investoren günstig aus. Die laufende Verengung der Spanne innerhalb des symmetrischen Dreiecks deutet auf einen möglichen Ausbruch in beide Richtungen hin. Durch weitere Betrachtung der technischen Faktoren zeigt sich jedoch eher eine bullische Situation für XRP.

So etwa die Analyse der Plattform CoinCodex: "Laut unserer aktuellen XRP-Preisprognose wird der Preis von XRP voraussichtlich um 20,61 % steigen und bis zum 22. September 2024 einen Wert von $0,724281 erreichen. Gemäß unseren technischen Indikatoren ist die aktuelle Stimmung bullisch, während der Fear & Greed Index einen Wert von 34 (Angst) anzeigt. XRP verzeichnete in den letzten 30 Tagen 15 von 30 (50 %) grünen Tagen bei einer Preisvolatilität von 5,68 %. Basierend auf der XRP-Prognose ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, XRP zu kaufen."

Marktlage zeigt aktuell Entspannung

Als positiv zeigt sich hier auch, dass XRP aktuell über dem 50- sowie 200-Tage-SMA handelt. Allgemein zeigt sich in der zweiten Wochenhälfte ein Aufschwung am Markt, wobei eine junge Währung besonders viel Aufsehen erregt hat. Der Krypto-ICO von Pepe Unchained hat innerhalb weniger Wochen nun die Marke von 10 Millionen US-Dollar überschritten und zeigt mit seinem hybriden Einsatz als Mischung von Memecoin und technologischer Weiterentwicklung eine spannende Möglichkeit für Investoren.

Während sich die meisten Meme-Coins rein über ihre Viralität definieren, kann Pepe Unchained ($PEPU) zusätzlich die technologische Weiterentwicklung in sein Projekt integrieren. So planen die Entwickler, eine Layer-2-Variante der Ethereum-Blockchain, optimiert auf den Memecoin, gemeinsam mit dem Token zu launchen. Der große Vorteil besteht darin, dass Transaktionen um das 100-fache schneller werden und das Ganze zu einem Bruchteil der Kosten. Während dies den Handel für den "Neuen PEPE" natürlich deutlich erleichtern wird, sehen die Entwickler bereits viele weitere Potenziale der neuen Blockchain.

So könnten zukünftig andere dezentrale Finanzprodukte oder auch dezentrale Applikationen auf der neuen Blockchain laufen. Auch ein NFT-Marktplatz ist bereits im Gespräch, was weitere Web3-Anwendungen auf diese neu kreierte Plattform bringen könnte. Damit wäre der $PEPU-Token weit mehr als nur ein Meme-Coin, er würde sich in die Reihen von Base und Polygon einfügen. Kein Wunder also, dass Investoren das Projekt mit mehr als einer Million Dollar pro Woche unterstützen. Seitens der Anleger wird eine entsprechende Kursentwicklung des Tokens erwartet, womit sich diese Anfangsinvestitionen gut rechnen sollten.

