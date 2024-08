Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Anstatt der erwarteten Ruhe des Sommers sei der Juli recht ereignisreich gewesen. Auf Indexebene habe es zwar nicht zu viel Bewegung gegeben: Der DAX sei um 1,5% gestiegen und habe sich damit erneut besser als die Indices mit Werten geringerer Marktkapitalisierung wie der MDAX (+0,8%), der TecDAX (+1,0%) oder der breitere europäische Index (+1,1%) und der S&P 500 (+1,1%) entwickelt. Das kleinste Marktsegment in Deutschland, der SDAX, habe im Juli sogar 0,2% gegenüber dem Vormonat verloren, was in deutlichem Gegensatz zu der starken Rally des Russell 2000 (+10%!) im Juli stehe. ...

