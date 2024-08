© Foto: David Zorrakino - EUROPA PRESS



Für Xiaomi und viele Investoren hat sich der SU7 zu einem unerwarteten Erfolg entwickelt. Auch die Aktie der Chinesen klettert so hoch wie seit Monaten nicht, und steht bei Analysten wieder hoch im Kurs.Nur wenige Wochen nach der Markteinführung im März stiegen die Vorbestellungen auf 100.000 Fahrzeuge an, was das Unternehmen dazu veranlasste, seine Produktions- und Verkaufsziele nach oben anzupassen. Der ehrgeizige Plan von CEO Lei Jun: Mit einem Startpreis von rund 30.000 US-Dollar will Xiaomi bis Ende des Jahrzehnts zu den Top 5 Autoherstellern in China aufsteigen. "Wir werden das Auto weltweit verkaufen, sobald der Zeitpunkt gekommen ist", erklärte Jun. Trotz internationaler Konkurrenz …