Märkte im Bann von Jackson Hole. DAX, BTC, Gold & Aktien der Woche mit PayPal, Peloton, Zoom, ebay

Anzeige / Werbung

Dem blickt der DAX mit Notierungen über 18.600 Punkten heute bisher positiv entgegen und kann seine Bilanz vorn nur einem Minustag während 13 Handelstagen weiter ausbauen. In Summe umfasst die Gegenbewegung von den Augusttiefs nun 1.600 Punkte. Das Gesamtjahr skizziert sich mit 10 Prozent Kurszuwachs, was eigentlich bereits einer mehr als statistischen Jahresrendite entspricht. Auch der marktbreite S&P500 ist in den USA mit 5.600 Punkten am Mittelwert der Analystenziele für 2024 angekommen. Wie ist das zu werten?

Rekorde gab es zudem im Goldpreis, der vor dem Wochenende wieder die 2.500 US-Dollar-Marke anpeilt. Ebenfalls stark präsentiert sich der Euro-Dollar mit Kursen über 1,11 und der Bitcoin mit dem Rücklauf über 60.000 US-Dollar. In diesem Kontext der Assetklassen blicken wir auch auf den Bund-Future diesmal.

Im Aktienbereich warteten die China-Techs an der Nasdaq in dieser Woche mit Quartalszahlen auf. Die Kursreaktion war eher negativ, obwohl die Margen teilweise sehr gut gesteigert werden konnten. JDcom litt hierbei auch unter dem Verkauf aller Anteile vom Großaktionär Walmart. Die Walmart Aktie hingegen markierte weitere Allzeithochs. Der Martkführer im E-Commerce in China, die Alibaba Group, wächst nur noch langsam und Baidu, als Google-Konkurrent aus dem "Reich der Mitte" notiert ebenso schwächer. Die attraktive Bewertung scheint vor dem Hintergrund der schwachen Wirtschaft Chinas noch kein Kaufargument am Markt zu sein.

Deutlich positiver skizziert sich das Bild bei PayPal und Zoom Video Communications. Zwei ehemalige Lieblingswerte der Community sind wieder gefragt, ebenso wie ebay und Peloton. Letztere stiegen gestern nach einem starken Quartalsbericht sogar um 35 Prozent an!

Als weiteren Anlegerliebling schauten wir uns Tesla genauer an. Der US-E-Autopionier musste sich im Juli erstmals gegen BMW geschlagen geben und verkaufte weniger Fahrzeuge als der Konkurrent in München. Ein Trend, der nun weiter fortgesetzt wird? Den weiteren Unternehmens- und Branchendaten sehen wir mit Spannung entgegen.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.