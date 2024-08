Kassel/Kaunas (ots) -Volksbund bettet Sanitätsgefreiten Max Beyreuther am 27. August auf der Kriegsgräberstätte Kaunas ein.Ende September 2023 bargen Umbetter im Auftrag des Volksbundes auf einer Lichtung nahe Kelme in Litauen, den einmillionsten Kriegstoten seit dem Fall des Eisernen Vorhangs in Mittel-/ Osteuropa.Am 27. August 2024 wird der damalige Sanitätsgefreite Max Beyreuther mit 78 weiteren Gefallenen feierlich eingebettet. Er wurde nur 32 Jahre alt, stammte gebürtig aus Sachsen-Anhalt und war verheiratet. Vier der 78 Gefallenen konnten bisher identifiziert werden. Ihre Namen werden bei der Einbettung verlesen.Zu dieser besonderen Einbettungsveranstaltung werden zahlreiche Gäste aus der Region erwartet. Jugendliche eines Volksbund-Workcamps sowie Angehörige einer Volksbund-Reisegruppe werden sich beteiligen.Erwartet werden Vertreter der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland sowie der Streitkräfte beider Länder. Auch der litauische Partner, der Kulturwerteschutzdienst wird vertreten sein. Der Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Christoph de Vries und der stellv. Präsident des Volksbundes, Detlef Fritzsch werden zu den Gästen sprechen. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung durch das Heeresmusikkorps Koblenz. Das deutsche Einsatzkontingent stellt eine Abordnung.Zusammenarbeit mit dem BundesarchivDer einmillionste Kriegstote - diese Zahl hat Symbolwert - da die Teams des Volksbundes an verschiedenen Orten parallel arbeiten. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und Abschluss der Kriegsgräberabkommen zwischen der Bundesrepublik und den Staaten Mittel- und Osteuropas konnte der Volksbund die Arbeit im Osten aufnehmen. Dort fanden - und finden - die Umbettungsteams die meisten Kriegstoten.Bei den Identifizierungen, so auch im Fall des einmillionsten Kriegstoten, arbeitet der Volksbund eng mit dem Bundesarchiv in Berlin zusammen. Dort glichen die Fachleute der Abteilung Personenbezogene Auskünfte die Daten der Erkennungsmarke mit Hilfe von Verzeichnissen und Datenbanken ab und fanden die entsprechende Wehrmachts-Einheit: Der Sanitätsgefreite aus dem heutigen Sachsen-Anhalt war im April 1943 zur Wehrmacht eingezogen und in der 5. Kompanie der Panzer-Aufklärungs-Ersatz- und Ausbildungs-Abteilung 1 eingesetzt worden. Er starb Anfang Oktober 1944 nahe Kelme.Pressekontakt:Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.BundesgeschäftsstelleAbteilung ÖffentlichkeitsarbeitReferat KommunikationPressesprecherin Diane Tempel-BornettSonnenallee 134266 NiestetalTel.: 0561-7009-139presse@volksbund.deOriginal-Content von: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18238/5849793