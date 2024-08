NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag nach Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,30 Prozent auf 113,62 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,79 Prozent.

Der Vorsitzende der Federal Reserve hatte in einer Rede beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole deutlich gemacht, dass er den Zeitpunkt für eine Zinswende gekommen sieht. Es sei an der Zeit, die Geldpolitik neu auszurichten, sagte Powell. Die geldpolitische Richtung sei klar, allerdings seien Höhe und Abfolge weiterer Zinsschritte nicht festgelegt. Diese hingen unter anderem von der Entwicklung der Konjunkturdaten ab, so Powell.

Die Aussicht auf sinkende Zinsen in den Vereinigten Staaten belastete die Renditen der Staatsanleihen. Nach einem enttäuschenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juli war an den Märkten zeitweise auf mehrere starke Zinsschritte um 0,50 Prozentpunkte spekuliert worden./jkr/he