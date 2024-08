HemoHim, ein funktionelles Nahrungsergänzungsmittel, das von Kolmar BNH (KRX: 200130) entwickelt wurde, weckt auf dem Weltmarkt viel Aufmerksamkeit aufgrund seiner rigorosen Qualitätskontrollen während des gesamten Herstellungsverfahrens und der strengen Überwachung der Rohstoffherkunft.

HemoHim G, hergestellt von Kolmar BNH und vertrieben von Atomy, gewinnt weltweit an Popularität (Bild: Kolmar BNH)

HemoHim ist das erste koreanische funktionelle Nahrungsergänzungsmittel mit individueller Marktzulassung, das zur Stärkung der Immunfunktion und zur Bekämpfung von Müdigkeit konzipiert wurde. Das Produkt wurde 2006 von Kolmar BNH entwickelt und enthält einheimische natürliche Inhaltsstoffe wie Angelica gigas, Cnidium officinale und Paeonia japonica. HemoHim wird von Atomy vertrieben und in etwa 20 Länder exportiert, darunter die USA und China. Seit seiner Einführung erzielte das Produkt weltweit einen kumulierten Umsatz von mehr als 2 Billionen KRW, wobei die Exporte die Marke von 200 Millionen USD überstiegen.

Der fast 20-jährige Markterfolg von HemoHim beruht auf dem "Vertrauen, das durch strenge Qualitätskontrollen gestärkt wurde". Kolmar BNH, der Hersteller von HemoHim, unterzieht den Anbau seiner primären Rohstoffe koreanischer Engelwurz (Angelica gigas Nakai), Nelkenwurz (Cnidium officinale) und japanische Paeonie (Paeonia japonica) strengen Kontrollen, um ihre Unbedenklichkeit zu gewährleisten. Das Unternehmen hat ein spezielles Lebensmittelsicherheitsteam eingerichtet, das den Rohstofflieferanten Technologien und Schulungen anbietet, während es die Sicherheit, Stabilität und Wirksamkeit dieser Zutaten lückenlos überwacht.

Zudem hat Kolmar BNH seine Wettbewerbsfähigkeit im Hinblick auf die Qualität durch die Entwicklung von Gentests zur Überprüfung des Herkunftslandes verbessert, um eine Kontamination der primären Inhaltsstoffe mit anderen Arten zu verhindern. Im Juli ließ Kolmar BNH eine genetische Analysemethode (SCAR Marker) patentieren, die den Ursprung der koreanischen Angelica gigas durch die Identifizierung bestimmter genetischer Regionen bestätigt. Außerdem hat Kolmar BNH eine genetische Analysemethode mithilfe der PCR (Polymerase-Kettenreaktion) für Cnidium officinalea und Paeonia japonica entwickelt und die Patentanmeldung vor zwei Jahren abgeschlossen.

Auch bei HemoHim G, einem neuen, auf den Weltmarkt ausgerichteten Produkt, hatte die Sicherheit höchste Priorität. Im April veröffentlichte Kolmar BNH eine Studie über HemoHim G in der SCIE-Fachpublikation "Toxicological Research", die die Sicherheit des Produkts bestätigte. Die nach OECD-Richtlinien durchgeführte Studie erleichtert nicht nur Sicherheitszulassungen in anderen Ländern, sondern trägt auch zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum durch zuverlässige Ergebnisse bei.

HemoHim G (Global) ist die internationale Version von HemoHim, Koreas erstem individuell zugelassenen, das Immunsystem stärkenden Nahrungsergänzungsmittel, das von Kolmar BNH über einen Zeitraum von acht Jahren entwickelt wurde. Die Rezeptur wurde so angepasst, dass sie die Lebensmittelvorschriften verschiedener Länder erfüllt. Auch wurden Anpassungen bei den Rohstoffen und dem Verhältnis der Inhaltsstoffe vorgenommen. Das Produkt enthält Angelica sinensis, Ligusticum chuanxiong und Paeonia lactiflora als primäre Inhaltsstoffe, die allesamt unter Anwendung strenger Herkunfts- und Qualitätskontrollen ausgewählt wurden. Aufgrund seines verbesserten Geschmacks und Aromas ist HemoHim G auch für ein breiteres Publikum attraktiv.

Kolmar BNH wird die Qualität des Produkts durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung weiter optimieren, um das Wachstum von HemoHim als weltweit anerkannte Marke zu fördern.

"Die Herstellung von HemoHim, das sich nun als führende Marke für funktionelle K-Gesundheitsnahrung auf dem Weltmarkt positioniert hat, wird durch umfassende Qualitätskontrollen überwacht", so ein Mitarbeiter von Kolmar BNH. "Wir werden weiterhin umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchführen, um die Zuverlässigkeit unserer Produkte weiter zu verbessern."

