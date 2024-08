XRP News: Kursziel 10.000 $? Das müssen Anleger wissen

Bitcoin behauptet sich solide den nächsten Tag über 60.000 US-Dollar. Damit könnte der Ausbruch über die psychologische Kursmarke endlich gelungen sein. Dennoch stehen für die vergangene Woche nur rund 5 Prozent Kursgewinne für BTC zu Buche. Stärker lief hier sogar XRP und gewann im Handelspaar gegen BTC an Wert. Summa summarum gab es in den vergangenen sieben Tagen Kursgewinne von rund 7,5 Prozent im Handelspaar gegen den US-Dollar. XRP ist final über 0,56 US-Dollar ausgebrochen. Aktuell kämpfen die Bullen mit der psychologischen Kursmarke von 0,60 US-Dollar.

Hier stellt sich natürlich die Frage nach dem kurzfristigen Verlauf - ein klarer Ausbruch sollte abgewartet werden.

Einige XRP-Unterstützer sind derweil langfristig schon wieder massiv bullisch. So hält der folgende Influencer ein Kursziel von 10.000 US-Dollar für XRP für möglich. Doch ist das überhaupt realistisch?

Hit the like button if you believe in $10,000 per XRP! pic.twitter.com/CBJpCPyNhe - JackTheRippler © (@RippleXrpie) August 21, 2024

Ist diese XRP Prognose realistisch?

Um XRP von 0,60 US-Dollar auf 10.000 US-Dollar zu bringen, wäre dabei eine extreme Wertsteigerung erforderlich, die eine Vervielfachung des aktuellen Preises um das 16.666-fache bedeuten würde. Dies erfordert massive Marktbewegungen, eine beispiellose Nachfrage und grundlegende Veränderungen in der globalen Wirtschaft und dem Finanzsystem - oder sogar noch mehr?

Um XRP von 0,60 US-Dollar auf 10.000 US-Dollar zu bringen, müsste die Marktkapitalisierung nämlich von derzeit 33 Milliarden US-Dollar auf etwa 550 Billionen US-Dollar steigen. Dies wäre eine enorme Steigerung, die bei einem gleichbleibenden zirkulierenden Angebot von XRP Coins praktisch unmöglich ist. Eine solche Bewertung würde die gesamte globale Wirtschaftsleistung bei weitem übersteigen - ein Ding der Unmöglichkeit.

In den sozialen Medien kursieren häufig unrealistische Kursziele für Kryptowährungen, die jeglicher fundamentalen Analyse entbehren. Besonders auffällig ist dies in der Ripple-Community, wo XRP-Fans oft unhaltbare Preisprognosen verbreiten. Diese Ziele basieren meist weder auf fundierten Berechnungen noch auf realistischen Marktbedingungen und entpuppen sich häufig als unmöglich - so wie hier.

Bei solchen unrealistischen Kurszielen und Fake News in der Ripple-Community ist Vorsicht geboten. Investoren sollten sich nicht von übertriebenen Versprechungen täuschen lassen und immer auf fundierte Analysen setzen. Fehlende Begründungen und unmögliche Prognosen sind leider verbreitet. Kritisches Hinterfragen ist daher unerlässlich.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.