Der Spezialist für cloudbasierte IT-Lösungen in Sachen Rechnungswesen, Personalverwaltung und Unternehmensplanung wird heute für sein angehobenes Margenziel mit einem Kursplus von mehr als 11 % belohnt.



Die neue Guidance für das Fiskaljahr 2025 (bis 31. Januar) lautet auf 7,7 bis 7,725 Mrd. $ Erlöse im Hauptgeschäft (Subscription Revenue), was 17 % Wachstum entspricht. Die bereinigte operative Marge wird mit 25,25 % angesetzt.



Künftig wird die Balance zwischen Ergebnis und Wachstum verschoben: Zugunsten der Gewinne. Dies Anpassung erkennt die Realität an, dass die Nachfrage nicht (mehr) so hoch ist wie zuvor eingeplant. Freie Mittel sollen stärker für den Rückkauf eigener Aktien verwendet werden, für diesen Zweck wurde eine zusätzliche Milliarde eingestellt.



WORKDAY ist aktuell an der Börse mit 68 Mrd. $ bewertet. Das ist mehr als der 8-fache Umsatz, außerdem wird ein Forward-KGV 38 angezeigt. In der Zinskorrektur (ab November 2021) hatte die WORKDAY-Aktie sich schnell halbiert, um dann bis Anfang 2024 auf ein neues Allzeithoch bei 311 $ zu klettern. Mit dem neuen Rückkaufprogramm kann man auf eine Rückkehr in den Bereich 300 $ setzen.



Helmut Gellermann



