CALGARY, ALBERTA - 23. August 2024 / IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (FWB: SMKA) (OTCQX: OILSF) ("Saturn" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Saturn von der Toronto Stock Exchange ("TSX") die Zustimmung erhalten hat, ein beabsichtigtes Aktienrückkaufprogramm (Normal Course Issuer Bid, das "NCIB") zum Kauf und zur Annullierung von bis zu 11.306.825 seiner ausstehenden Stammaktien ("Stammaktien") während des Einjahreszeitraums vom 27. August 2024 bis zum 26. August 2025 (das "Ablaufdatum") durchzuführen.

Das Board of Directors des Unternehmens hat das NCIB genehmigt, weil es der Ansicht ist, dass es im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre liegt und dass es eine effiziente Nutzung der finanziellen Ressourcen des Unternehmens darstellt, um Kapital an die Aktionäre zurückzuführen und Stammaktien zu kaufen, wenn der Börsenpreis der Stammaktien ihren zugrunde liegenden Wert nicht vollständig widerspiegelt. Das Unternehmen beabsichtigt zwar derzeit, Stammaktien im Rahmen des NCIB zu erwerben, es kann aber nicht garantiert werden, dass es zu derartigen Käufen kommen wird.

Zum 21. August 2024 hatte Saturn 204.198.643 ausgegebene und ausstehende Stammaktien bzw. 113.068.253 ausgegebene und ausstehende Stammaktien nach Abzug der Stammaktien, die sich im wirtschaftlichen Eigentum von Direktoren und leitenden Angestellten von Saturn sowie von Personen befinden, die mehr als 10 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Saturn wirtschaftlich besitzen bzw. über diese Kontrolle ausüben oder verfügen (der "öffentliche Streubesitz"). Die 11.306.825 Stammaktien, deren Erwerb im Rahmen des NCIB genehmigt ist, entsprechen 10 % des öffentlichen Streubesitzes.

Gemäß den Statuten der TSX beträgt die Höchstzahl der Stammaktien, die an einem Handelstag an der TSX zurückgekauft werden können, 46.032 Stammaktien (dies entspricht 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der Stammaktien von Saturn in den sechs Monaten vor dem Datum der Genehmigung des NCIB durch die TSX, also 184.131 Stammaktien), vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen für Blockrückkäufe.

Die Firma Ventum Financial Corp. ("Ventum") wird das NCIB im Namen des Unternehmens durchführen. Käufe im Rahmen des NCIB werden von Ventum im Namen des Unternehmens durch Offenmarktgeschäfte über die Einrichtungen der TSX in Übereinstimmung mit den geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen bzw. über andere ausgewiesene Börsen oder alternative kanadische Handelsplattformen getätigt. Der für die Stammaktien gezahlte Preis ist, vorbehaltlich der in den Wertpapiergesetzen enthaltenen Preisfestsetzungsregeln, der zum Zeitpunkt des Kaufs an der TSX vorherrschende Börsenpreis für diese Stammaktien. Saturn beabsichtigt, die Käufe aus dem Barmittelbestand zu finanzieren. Alle im Rahmen des NCIB gekauften Stammaktien werden in den eigenen Bestand zurückgeführt und annulliert.

In Verbindung mit dem NCIB hat das Unternehmen mit Ventum einen "automatischen Wertpapierkaufplan" (wie in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert) abgeschlossen, um Käufe im Rahmen des NCIB zu tätigen (der "Plan"). Vorbehaltlich der Einschränkungen des Plans und der Statuten der TSX werden Käufe im Rahmen des NCIB von Ventum nach eigenem Ermessen und ohne Rücksprache mit dem Unternehmen festgelegt. Bei dem Plan handelt es sich um einen "automatischen Plan" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, der von der TSX geprüft wurde. Der Plan wurde eingerichtet, um ständige Anweisungen zu geben, nach welchen Kriterien Käufe von Saturn-Stammaktien im Rahmen des NCIB erfolgen sollen. Dementsprechend kann Ventum im Namen des Unternehmens an jedem Handelstag während des NCIB, auch während der von Saturn selbst auferlegten Handelssperrfristen, Stammaktien in Übereinstimmung mit dem Plan kaufen. Saturn kann den Plan nur dann ändern, aussetzen oder beenden, wenn es nicht über wesentliche nicht-öffentliche Informationen verfügt, die Entscheidung zur Änderung, Aussetzung oder Beendigung des Plans nicht während einer selbst auferlegten Handelssperrfrist getroffen wird und jede Änderung, Aussetzung oder Beendigung in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Plans erfolgt. Saturn wird im Rahmen einer Pressemeldung über eine mögliche Beendigung des Plans bzw. mögliche Änderungen der wesentlichen Bedingungen des Plans vor dem Ablaufdatum berichten.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Produktion befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang Saskatchewan und Alberta aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Die Aktien von Saturn sind an der TSX unter dem Kürzel "SOIL", an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "SMKA" und an der OTCQX unter dem Kürzel "OILSF" notiert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Saturn-Website unter www.saturnoil.com.

Saturn Oil & Gas Investoren- und Medienkontakte:

John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7900

http://www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA - VP Corporate Development

Tel: +1 (587) 392-7900

http://www.saturnoil.com

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft sowie die Branche und die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, beruhen. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Saturn in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Insbesondere Aussagen über die Pläne, Absichten oder möglichen Ergebnisse des Unternehmens in Bezug auf das NCIB stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Informationen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens aufgeführt werden. Diese und andere Risiken können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, die in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Saturn ist nicht verpflichtet, Änderungen oder Aktualisierungen von freiwilligen zukunftsgerichteten Informationen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

