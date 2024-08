Shanghai (ots/PRNewswire) -Am 16. August wurde mit der Taufe und Auslieferung der Offshore-Windkraft-Servicebetriebsschiffe (SOVs), der Zhizhen 100 und der Zhicheng 60, ein bedeutender Schritt im Bereich der erneuerbaren Energien getan. Beide Schiffe wurden von Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) gebaut.Die Zhizhen 100 misst 93,4 x 18 Meter mit einer Tiefe von 7,6 Metern und einer Dienstgeschwindigkeit von 12,3 Knoten, während die Zhicheng 60 72,76 x 17,5 Meter mit einer Tiefe von 7 Metern und einer Dienstgeschwindigkeit von 12 Knoten misst. Diese Schiffe wurden für den dauerhaften Einsatz in abgelegenen Offshore-Windparks konzipiert und verfügen über fortschrittliche Technologien für einen effizienten, umweltfreundlichen, intelligenten und sicheren Betrieb und Wartung (O&M). Die mit dem dynamischen Positionierungssystem DP2 ausgestatteten Schiffe verfügen über große Laderäume und reichlich Lagerkapazität für Windturbinenersatzteile. Sie können mehr als 30 Tage lang betrieben werden und erfüllen damit die Anforderungen für unbegrenzt schiffbare Gebiete.Der aktive Wellenkompensationsbock ist das kritischste Teil der Ausrüstung für die Windkraft-SOVs. Die Zhicheng 60 hat den ersten inländischen ausziehbaren Bock mit Wellenausgleichsfunktion erfolgreich umgesetzt. Die Kerntechnologie, ein ZPMC-eigener Algorithmus zur Wellenkompensationssteuerung, ermöglicht die Rückwärtskompensation von Schiffsbewegungen bei Wind- und Wellenbedingungen von bis zu 3,5 Metern. Dies gewährleistet die relative Stabilität der Hubbrückenpassage, erleichtert den Transfer von Personal oder Ausrüstung und unterstützt die Wartungsarbeiten in Windparks unter schwierigen Seebedingungen.Der aktive Wellenkompensationsbock bietet zwei Andockmodi - den Schlankheitsmodus und den Schwebemodus - und damit eine Sicherheit und Effizienz, die weit über die herkömmlicher SOVs hinausgeht. Im Vergleich zu herkömmlichen Anlandemethoden für Offshore-Windkraftplattformen reduziert dieses System die Arbeitsbelastung und die Herausforderungen beim Anlegen für die Betreiber erheblich und schafft so eine "sichere Passage" für Offshore-Wartungsarbeiten, die eine wirklich sichere Durchfahrt ermöglicht.Sobald die Zhizhen 100 und die Zhicheng 60 in Betrieb sind, werden sie mit ihrer überlegenen Leistung und Qualität das Wachstum der Offshore-Windpark-O&M-Branche vorantreiben.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/erfolgreicher-stapellauf-und-taufe-der-offshore-windkraft-service-schiffe-zhizhen-100-und-zhicheng-60-302229711.htmlPressekontakt:Weihui Xue,xueweihui@zpmc.comOriginal-Content von: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166332/5849849