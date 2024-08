Aktuelle Kursbewegungen und Analystenprognosen

Die Aktie der Borussia Dortmund GmbH verharrte am Mittwoch um 15:40 Uhr nahezu unbewegt auf einem Kurswert von 3,75 EUR. Den Tageshöchststand erreichte sie bei 3,78 EUR, während das Tagestief bei 3,73 EUR lag. Die bisherigen Handelsaktivitäten umfassten 27.381 Stück Aktien. Der gegenwärtige Kurs liegt 24,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,68 EUR, welches am 01.09.2023 erreicht wurde. Gleichzeitig ist die Aktie um 11,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief von 3,32 EUR am 26.03.2024 entfernt. Analysten schätzen den zukünftigen Kurswert der Aktie auf 6,00 EUR und prognostizieren eine Dividende von 0,060 EUR für dieses Jahr.

Quartalszahlen und Zukunftsaussichten

Die jüngsten Geschäftsergebnisse von Borussia Dortmund GmbH wurden am 16.08.2024 veröffentlicht. Im letzten Quartal verbuchte das Unternehmen einen Verlust von -0,04 EUR pro Aktie, eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von -0,14 EUR je Aktie. Der Umsatz stieg beeindruckend um 61,03 Prozent auf 154,40 Mio. EUR, verglichen mit 95,88 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Analysten erwarten, dass die nächste Bilanzvorlage am 08.11.2024 erfolgen wird. Für das Jahr 2025 gehen sie von einem Gewinn von 0,425 EUR je Aktie aus. Diese optimistischen Prognosen könnten positive Impulse für die Aktie setzen und Investoren anregen, langfristig zu investieren.

