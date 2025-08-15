Sportlich in Europa präsent, wirtschaftlich auf Rekordkurs: Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hat im Geschäftsjahr 2024/25 mit 526,0 Mio. Euro den höchsten Konzernumsatz ihrer Geschichte erzielt. Haupttreiber waren gestiegene TV-Vermarktungs-, Werbe- und Spielbetriebserlöse. Damit übertrafen die Schwarzgelben den bisherigen Höchstwert aus dem Vorjahr um 3,3 %. Borussia Dortmund: Umsatzboom vs. Transferdelle Während die operativen Einnahmen neue Bestmarken setzten, gingen die Brutto-Transferentgelte deutlich zurück. Die Bruttokonzerngesamtleistung sank dadurch von 639,0 auf 589,6 Mio. Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin