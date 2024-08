Analyst ist sicher: "Der Bullenmarkt für Altcoins ist gestartet!"

Der Kryptomarkt erlebt heute seinen besten Tag seit mindestens 3 Wochen! Jeder Coin aus der Top 10 der größten Kryptowährungen hat heute einen satten Gewinn erzielt. Betrachtet man die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes im Chart, so fällt auf, dass der Kurs, ebenso wie der Bitcoin, aus einer Dreiecksformation ausbrechen konnte.

Dieser Ausbruch unter hohem Volumen hebt den Kryptomarkt zugleich über den EMA 200 und über die obere Widerstandslinie. Und ein Großteil aller Coins zieht mit! Große Altcoins wie Solana ($SOL), Ethereum ($ETH) oder Ripple ($XRP) können nach wochenlanger Durststrecke endlich wieder starke Gewinne erzielen. Manche Analysten nutzen schon wieder das Wort Altseason. Könnten die aktuellen Bewegungen wirklich der Beginn eines neuen Marktzyklus sein?

(Der gesamte Kryptomarkt ist über den EMA 200, hier in Blau dargestellt, und über die Dreiecksformation ausgebrochen - Quelle: Tradingview.com)

Beginnt jetzt der Bull Run in den Altcoins?

Die Altseason ist ein Marktzyklus, in dem verschiedene Altcoins eine Outperformance zum Bitcoin erzielen. Gerade in dieser Phase können Altcoins und Meme-Coins ihre Kurse vervielfachen, weshalb es hier als relativ einfach im Vergleich zu anderen Marktphasen gilt, eine Performance von x10 oder mehr zu erzielen.

Da nach dem Ausbruch aus der Korrektur von einem starken Anstieg im Kryptomarkt auszugehen ist und bereits viele Altcoins stark mitziehen, könnte die Vermutung, dass der Zyklus jetzt startet, auch nicht allzu weit hergeholt sein. Das sieht der Analyst Michaël van de Poppe ganz ähnlich, wie er heute in einem Tweet mit seinen über 723.000 Followern auf X (ehemals Twitter) teilt.

Mayday Mayday, bull market has started for Altcoins! - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 23, 2024

Sollte die Altseason jetzt wirklich starten, gäbe es nach einigen Monaten Stillstand am Markt, in denen es nur wenige Perlen gab, endlich wieder eine Zeit mit grenzenlosem Potenzial. Damit könnte ein erneuter Meme-Coin-Boom ausbrechen, wie wir ihn bereits Anfang des Jahres gesehen haben. Unter den zahlreichen Chancen könnte es für viele Anleger schwierig werden, die besten herauszufiltern. Verschiedene Analysten empfehlen deshalb ein Investment in Pepe Unchained ($PEPU), einem Coin, der sowohl von der Altseason als auch von anderen Meme-Coins profitieren könnte.

Pepe Unchained und sein unglaubliches ICO

Pepe Unchained ist der neueste Pepe-Coin, hat aber im Gegensatz zum 3. größten Meme-Coin einige nahezu unglaubliche Vorteile. Sowohl im direkten Handel als auch in seiner Funktion. Denn Pepe Unchained besitzt im Gegensatz zu allen anderen Pepe-Coins und auch fast allen anderen Meme-Coins eine eigene Layer-2-Lösung. Diese bildet ein Upgrade zur alten Ethereum-Blockchain, an die $PEPE gekettet ist und gewährt $PEPU sowie seinen Anlegern dadurch eine Menge unglaublicher Vorteile.

($PEPU genießt durch seine eigene Blockchain eine Menge hervorragender Vorteile - Quelle: pepeunchained.com)

Die eigene Blockchain von $PEPU ermöglicht dem Coin nicht nur einen deutlich schnelleren und kostengünstigeren Handel als mit $PEPE oder anderen Coins auf der Layer-1. Sondern die Vorteile reichen noch viel weiter! Denn da die Blockchain so effizient ist, könnten bald auch andere Entwickler ihre Meme-Coins auf diese Layer-2-Lösung auflegen. Das könnte dazu führen, dass ein ganzes Ökosystem um Pepe Unchained entsteht, wovon der Kurs stark profitieren könnte. $PEPU befindet sich derzeit in einem äußerst erfolgreichen ICO und konnte dort schon über 10 Mio. US-Dollar einsammeln!

Fast 17.000 Anleger folgen der Entwicklung des Projekts bereits auf X und Telegram. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bekanntheit und die Nachfrage nach dem Börsenstart weiter steigen, ist ebenfalls extrem hoch. Damit könnte $PEPU zu den Stars der kommenden Altseason gehören. Anleger, die diese Chance nutzen wollen, sollten am besten noch vor der nächsten Preiserhöhung in wenigen Stunden in $PEPU investieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.