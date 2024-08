Bitcoin-Kursanalyse: Löst dieser Ausbruch jetzt den Bullenmarkt aus

Der Bitcoin und viele große Altcoins waren über nunmehr fast 3 Wochen in einer immer enger werdenden Korrekturformation fest. In einem sogenannten Dreieck. Dieses tritt erstaunlicherweise beim Bitcoin ebenso auf wie bei vielen anderen großen Kryptowährungen wie Solana und Ethereum. Vorgestern konnte der Kurs des Bitcoins einen ersten kleinen Ausbruch antesten, allerdings wurde dieser wieder abverkauft.

Und gestern bewegte sich der Kurs wieder genau in der Range. Heute gibt es erstmals einen signifikanten Ausbruch. Sollte dieser bis zum Schlusskurs bestehen bleiben, gibt es im Bitcoin tatsächlich wieder Hoffnung für einen Anstieg auf das Allzeithoch.

(Der Kurs des Bitcoins konnte heute erneut aus der Dreiecksformation im Chart ausbrechen - Quelle: Tradingview.com)

Schafft es der Bitcoin in 2 Etappen zum neuen Allzeithoch?

Wenn es dem Bitcoin heute wirklich gelingt, den heutigen Schlusskurs außerhalb des Dreiecks zu schließen, läge das nächste Kursziel oberhalb der aktuell im Chart auftretenden bullischen Flagge.

Diese Widerstandslinie liegt aktuell 12 Prozent entfernt. Sollte auch aus dieser ein Ausbruch gelingen, was bei einer Flagge, die als Trendfortsetzungsformation bekannt ist, sehr wahrscheinlich ist, läge das nächste Kursziel am Allzeithoch. Das wurde im März markiert und liegt weiterhin bei 73.750 US-Dollar.

(Das nächste Kursziel liegt bei der oberen Widerstandslinie der bullischen Flagge - Quelle: Tradingview.com)

Das Allzeithoch bildet traditionell einen etwas heftigeren Widerstand. Wahrscheinlich wird der Kurs des Bitcoins hier zumindest eine zeitweilige kleine Konsolidierung zeigen. Sollte aber auch das Allzeithoch gebrochen werden, läge das nächste Kursziel bei 100.000 US-Dollar!

Institutionelle Investoren stützen den Anstieg

Die technische Situation ist immer dann besonders aussagekräftig, wenn sie gemeinsam mit starken fundamentalen Nachrichten oder Daten auftritt. Genau das ist im Bitcoin derzeit der Fall! Der Ausbruch aus der Dreiecksformation wird nämlich maßgeblich vom großen Geld getrieben. Einer der Hauptakteure ist dabei offensichtlich BlackRock. Denn wie heute bekannt wurde, kaufte der größte Vermögensverwalter der Welt gestern $BTC im Wert von 75 Mio. US-Dollar.

Die Käufe von BlackRock haben einen ganz einfachen Grund, der sich mit wenigen Worten benennen lässt, nämlich dem iShares Bitcoin Trust ($IBIT). Das ist der Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock, der in den letzten Tagen massive Zuflüsse erzielte und somit mittlerweile ein Gesamtvolumen von über 21 Mrd. US-Dollar hat. Allgemein lief es, was die börsengehandelten Fonds betrifft, in den letzten Tagen sehr gut. An 10 von 12 Handelstagen konnten die ETFs hohe Zuflüsse erzielen und mittlerweile bereits den 6. Tag in Folge.

Da die Bitcoin-Spot-ETFs physisch besichert sind, müssen die Emittenten wie BlackRock die entsprechenden $BTC auch kaufen. Deshalb auch die erneuten hohen Bitcoin-Käufe des weltweit größten Vermögensverwalters. Die Zuflüsse, die ebenso hauptsächlich von institutionellen Investoren kommen, könnten also den nötigen Funken für eine regelrechte Kursexplosion im Markt geben. Neben dem Bitcoin könnten dabei auch zahlreiche Meme-Coins explodieren. Ein Beispiel dafür ist PlayDoge (PLAY), ein Coin, der kurz vor dem Ende seines ICOs steht.

Hier findest du die Website von PlayDoge.

PlayDoge könnte einen extrem erfolgreichen Start hinlegen

PlayDoge gehört zu den Meme-Coins, die 2024 das größte Potenzial auf hohe Kursgewinne haben. Wahrscheinlich hat sich deshalb eine so große Community um den Coin gebildet.

Denn mittlerweile folgen fast 25.000 Anleger der Entwicklung von $PLAY auf X (ehemals Twitter) und Telegram. Diese investierten fast 6,2 Mio. US-Dollar in das Projekt, das auch von SolidProof geprüft und für seriös befunden wurde. PlayDoge hat also hervorragende Voraussetzungen für einen Raketenstart am 26. August.

(Mittlerweile investierten Anleger fast 6,2 Mio. US-Dollar in den Coin der am 26.08. an der Börse startet - Quelle: playdoge.io)

Die große Stärke von PlayDoge liegt in seiner Play-to-Earn-Funktion. Dafür kommt gemeinsam mit PlayDoge ein gleichnamiges P2E-Begleitspiel auf den Markt. In diesem geht es darum, sein Haustier, einen Doge, zu füttern und zu pflegen. Jeder Anleger, der das ordnungsgemäß macht, erhält dafür zur Belohnung $PLAY-Tokens.

Die wiederum kann er als Investment halten, im Spiel wiederverwenden oder in den Staking-Pool für ein passives Einkommen geben. Aufgrund der hohen Nachfrage und der zahlreichen Vorteile von PlayDoge ist es sehr wahrscheinlich, dass $PLAY einen fantastischen Start hinlegen wird. Jeder Anleger, der dabei sein möchte, hat noch wenige Tage die Gelegenheit, sich die Tokens im Vorverkauf zu sichern, ehe am 26. August der Börsenstart erfolgt.

Jetzt rechtzeitig in $PLAY investieren.



