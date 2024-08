SUI explodiert um 20 %: Das steckt dahinter

SUI steigt in den letzten 24 Stunden um mehr als 20 Prozent und überwindet just in diesem Moment wieder die Kursmarke von 1 US-Dollar. Der jüngste Kurssprung wird dabei von einem bullischen Volumen untermauert. Denn dieses stieg nach CoinMarketCap-Daten in den letzten 24 Stunden um rund 170 Prozent, womit SUI auf Marktrang 18 nach Volumen liegt. Zur Erinnerung - hinsichtlich der Marktkapitalisierung liegt SUI aktuell auf Rang 33. Damit wird der native Coin der gleichnamigen Layer-1 deutlich mehr umgesetzt als andere höher kapitalisierte Coins. Doch was steckt hinter der jüngsten Entwicklung?

SUI Prognose: Bullisches Sentiment, fundamentaler Fortschritt

Die SUI-Blockchain hat kürzlich die fundamentale Weiterentwicklung vorangetrieben und erlebt aktuell eine darauf folgende Neubewertung. Dies dürfte primär durch das neue Mysticeti-Upgrade ermöglicht werden, das die Leistung des Netzwerks erheblich verbessern soll. Der Sentiment-Indikator zeigt eine deutliche positive Marktstimmung gegenüber der SUI-Blockchain. Dies offenbart, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer optimistisch in die Zukunft des Netzwerks blickt. SUI wird wieder beliebter, augenblicklich steigt auch die Nachfrage.

Der führende Analyst Ali Martinez hebt in seinem neuen Beitrag auf X explizit hervor, dass das SUI-Netzwerk nach dem Mysticeti-Upgrade ein neues Allzeithoch im positiven Sentiment erreicht hat.

The recent launch of the Mysticeti Upgrade drove the Sui $SUI Network to its highest level of positive weighted sentiment to date. pic.twitter.com/iPpWeUiu4V - Ali (@ali_charts) August 22, 2024

Das Mysticeti-Upgrade soll Sui mittelfristig ur schnellsten Blockchain machen, indem es die Konsenslatenz drastisch auf 390 Millisekunden reduziert. Die primäre Architektur war bereits vor dem Upgrade für ihre hohen Geschwindigkeiten bekannt und ermöglichte es Sui, innerhalb eines Jahres nach dem Mainnet-Start starke Transaktionszeiten zu erreichen. Insbesondere erzielte das Netzwerk eine Transaktionsfinalität von 400 Millisekunden und erreichte einen Spitzenwert von 297.000 Transaktionen pro Sekunde in einer kontrollierten Umgebung. Außerdem stellte das Netzwerk einen Rekord von 65,8 Millionen Transaktionen an einem einzigen Tag auf.

Das Mysticeti-Upgrade verbessert nicht nur die Transaktionsgeschwindigkeit, sondern senkt auch die CPU-Anforderungen für Validatoren. Diese Optimierungen ermöglichen es Sui, die geringe Latenzzeit auf alle Transaktionstypen im Netzwerk auszudehnen. SUI entwickelt sich weiter. Der Kurssprung über die psychologische Kursmarke von 1 US-Dollar könnte die Stimmung weiter aufhellen.

Gaming-Coin PlayDoge vor Sold-out - letzte Chance beim Tamagotchi-Coin

Die SUI Blockchain hat sich insbesondere in der Gaming-Welt einen Namen gemacht, vor allem durch die starke Skalierbarkeit und schnellen Transaktionszeiten. Diese technischen Eigenschaften machen sie besonders attraktiv für Spieleentwickler. Gaming-Kryptos sind 2024 erneut beliebt.

Ein Beispiel für ein neues Krpyto-Game mit Momentum ist PlayDoge. Dabei handelt es sich um ein Projekt, das die nostalgischen Tamagotchi-Spiele der 90er Jahre mit moderner Blockchain-Technologie kombiniert. PlayDoge nutzt eine speziell entwickelte App für iOS und Android, um ein massenmarkt-taugliches Play-to-Earn-Spiel zu bieten.. Während dem Vorverkauf wurden bereits über 6,2 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Zum PlayDoge Presale

Im Kern des Spiels steht die Pflege eines virtuellen Shiba Inu-Haustiers, für das Spieler kontinuierlich sorgen müssen. Durch das erfolgreiche Kümmern um ihr digitales Haustier können Spieler $PLAY-Tokens verdienen, die als Hauptwährung im Spiel dienen. Diese Tokens ermöglichen Transaktionen und das Freischalten besonderer Funktionen innerhalb des Spiels. Alles dreht sich hier um das Krypto-Comeback der Tamagotchis.

Interessierte haben noch bis zum Ende des Vorverkaufs die Möglichkeit, $PLAY-Tokens über die Website zu erwerben, wobei Zahlungen in verschiedenen Kryptowährungen sowie per Kreditkarte akzeptiert werden. Einfach das Wallet verbinden und dann ETH/USDT/BNB gegen PLAY swappen. Allerdings endet der Vorverkauf in rund 60 Stunden, sodass sich Anleger für maximale Buchgewinne beeilen müssen. Direkt im Anschluss lassen sich die PLAY Token schon für 65-75 Prozent APY staken.

Zum PlayDoge Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.