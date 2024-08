Welche Kryptowährungen profitieren am meisten vom Memecoin-Hype?

Memecoins sind sicherlich nicht für jeden Investor etwas, insbesondere für viele TradFi-Anleger. Dennoch ist ihre große Beliebtheit nicht zu leugnen, was sich an den Metriken und ihren positiven Einfluss auf die zugrundeliegenden Layer-1s ablesen lässt. Im folgenden Beitrag zeigen wir Ihnen die wichtigsten Entwicklungen des Memecoin-Hypes der letzten Tage und Wochen, welche Blockchains dadurch am stärksten florieren und wie Sie selbst am besten zum Schaufelverkäufer der im Goldrausch befindlichen Memecoin-Trader werden. Tauchen Sie nun ein in die lustige und doch lukrative Welt der Memetoken!

Nachfrage nach Memecoins weiterhin hoch an den DEXs

Nach dem Erfolg der Memecoin-Launchplattform von Pump.Fun auf der Solana-Blockchain wurden jetzt auch Four.Meme auf der BNB Smart Chain und Sun.Pump auf TRON gestartet, um ebenfalls von der enormen Nachfrage nach den Memecoins zu profitieren.

Denn die Memetoken sind laut den Angaben von Cryptokoryo_Research auf Dune der zweitprofitabelste Kryptosektor in diesem Jahr gewesen. Dabei haben sie auch nach den großen Kursverlusten noch immer eine durchschnittliche Rendite von 169 % erzielt. Vor der Korrektur des Kryptomarktes waren es im ersten Halbjahr laut Wu Blockchain und Biteye sogar noch 1.834 %.

Jahresperformanz der Krypto-Narrative | Quelle: Dune - @cryptokoryo_research

Laut der Dune-Analyseseite erreicht der Narrativ der Memecoins ein durchschnittliches Volumen von 255,94 Mio. USD pro Token, was deutlich mehr als beim nächsten Kryptosektor KI ist, der nur auf 86,59 Mio. USD kommt.

Volumen der Krypto-Narrative | Quelle: Dune - @cryptokoryo_research

Auf CoinGecko erreichen die Memetoken an den CEXs und DEXs mit einem Handelsvolumen von 4,81 Mrd. USD heute nur den 20. Platz. Schließlich werden die meisten Memecoins an den dezentralen Kryptobörsen eingeführt. Zudem werden viele von ihnen nicht einmal von CMC und CoinGecko erfasst.

Wettkampf der Memecoin-Launchplattformen

Nun ist aufgrund des großen Handelsvolumens und der hohen Aktivität ein Wettstreit zwischen den einzelnen Memecoin-Launchplattformen und ihren Layer-1s ausgebrochen. Zu den größten Vertretern gehören dabei Pump.Fun, Sun.Pump und Four.Meme, weshalb wir einmal die aktuellen Entwicklungen miteinander vergleichen wollen.

Neue Memecoins und Umsatz innerhalb von 24 Stunden auf den Launchplattformen | Quelle: Dune - @adam_tehc

Pump.Fun ist heute mit 7.225 neu erstellen Memecoins weiterhin führend, wobei Sun.Pump mit 5.873 schon stark aufgeholt hat. Im Gegensatz dazu liegt Four.Meme mit 2.029 Memetoken weit dahinter.

Ähnlich haben sich die Umsätze der vergangenen 24 Stunden entwickelt. Während Pump.Fun auf 432.151 USD kommt, sind es bei Sun.Pump 328.641 USD und bei Four.Meme nur 62.011 USD. Allerdings sind bei Letzterem die Plattformgebühren auch deutlich günstiger.

Noch größer ist der Abstand von Pump.Fun bei den neuen Adressen, welche 18.728 zählen. Sun.Pump hat mit 8.675 allerdings nur knapp die Hälfte, während auf Four.Meme mit 6.713 zwar verhältnismäßig viele Nutzer vorhanden sind, jedoch deren Aktivität im Vergleich zu den anderen beiden Memecoin-Launchplattformen deutlich geringer ist. Allerdings könnte sich dies nun ändern, da auch das Interesse an Four.Meme zuletzt zugenommen hat.

Nutzeraktivität auf den Memecoin-Launchplattformen | Quelle: Dune - @adam_tehc

Am stärksten wird die Dominanz von Pump.Fun bei der Anzahl der täglich aktiven Wallets bewusst. Denn die Memecoin-Launchplattform kam über die vergangenen 24 Stunden mit 45.520 auf rund dreimal so viel wie Sun.Pump und fast sechsmal so viel wie Four.Meme. Somit ist Pump.Fun auf Solana weiterhin führend.

Wie Memecoins den Erfolg von Layer-1s wie Solana, TRON und BNB Smart Chain beeinflussen können

Solana ist seit der Einführung von Pump.fun am 15. Januar 2024 um 59,41 % gestiegen, wobei es im März und zum Zeitpunkt des Höhepunktes Memecoin-Hypes sogar 123,76 % waren. Dies ist nur etwas besser als Bitcoin, der 49,66 % höher steht, aber auch nur bis zu 71,95 % steigen konnte.

SOL- und BTC-Kurs seit Pump.Fun

Der TRX-Coin von TRON konnte hingegen seit dem 13. August schon um 24,57 % zulegen und kurzzeitig sogar fast 32 %. Im Vergleich dazu waren es bei der Benchmark Bitcoin nur 4,99 %, was die Stärke des Coins verdeutlicht. Dies liegt vermutlich auch daran, dass TRX mit 583,33 % in den sozialen Medien den stärksten Anstieg in den Erwähnungen verzeichnet hat.

TRX- und BTC-Kurs seit Sun.Pump

Am wenigsten lässt sich der Memecoin-Hype bei BNB feststellen. Denn seit dem Start der Memetoken-Launchplattform konnte die Kryptowährung nur 1,19 % steigen, während es bei BTC mit 5,84 % deutlich mehr waren. Dies könnte an der geringen Adaption der BNB-Memecoins liegen.

BNB- und BTC-Kurs seit Four.Meme

Denn am ersten Tag wurden 82 von ihnen erstellt, während es am Folgetag nur noch 10 und danach nur 1 war. Bis zum 21. August wurden maximal 18 Memecoins pro Tag über Four.Meme gestartet, wobei es meistens im niedrigen einstelligen Bereich war. Erst seit dem 21. August sind mit 1.324 mehr Memetoken erstellt worden, was dennoch deutlich weniger ist.

Anzahl täglich erstellter Memecoins auf Four.Meme | Quelle: Dune - @deangertee

Am 22. August, als mehr Memecoins auf der BNB Smart Chain gestartet wurden, konnte der BNB-Coin sogar Bitcoin übertreffen. All dies zeigt, dass die Kursentwicklung einer Layer-1 mit ihrem Erfolg am Memecoin-Markt korrelieren kann. Dennoch spielen zahlreiche weitere Faktoren eine Rolle.

So können Sie von der hohen Nachfrage nach Memecoins profitieren

Wie bereits erwähnt wurde Pump.Fun auf Solana, Sun.Pump auf TRON und Four.Meme auf der BNB Smart Chain erstellt. Wenn Sie also von der Goldrauschstimmung am Memecoin-Markt profitieren wollen, jedoch kein Interesse an Investments in nutzlosen und sinnlose Memetoken haben, könnten Sie stattdessen die zugrundeliegenden Layer-1s kaufen.

Dies ist dann allerdings am ehesten mit einem ETF vergleichbar, da Sie breit gestreut in die Blockchain investieren. Ein gesondertes Investment in den Memecoin-Sektor erhalten Sie hingegen mit Pepe Unchained, da es das einzige Memetoken-Ökosystem mit einer eigenen Kryptowährung aus genau diesem Sektor ist.

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil ist dabei die Wahl von Ethereum als Blockchain, da diese im Vergleich zu Solana, TRON und BNB Smart Chain führend im Bereich der dezentralen Angebote ist. Somit bietet sich Pepe Unchained sogar ein noch größeres Potenzial, wenn er die Schwachstellen von Ethereum behebt.

So wird auf der Website mit einer hundertmal höheren Geschwindigkeit und den niedrigsten Gebühren geworben. Mit solch attraktiven Konditionen könnten sich viele Memecoins und andere Kryptoprojekte für Pepe Unchained entscheiden. Je mehr von ihnen hinzukommen, umso stärker steigen Netzwerkaktivität, TVL und auch der Kurs.

Aufgrund des einzigartigen Wertversprechens und der Chance zum höchstbewerteten Memecoin aufzusteigen ist Pepe Unchained schon jetzt der erfolgreichste Memecoin-Presale. Dieser konnte schon 10,19 Mio. USD einwerben, wobei erst gestern die Marke von 10 Mio. USD übertroffen wurde. Das Ende des Presales steht allerdings unmittelbar bevor.

Bis zur ersten Listung erhalten Anleger sogar die Möglichkeit, dass sie ihre Coins in den Staking-Pool einzahlen, um somit ein passives Einkommen in Höhe von 196 % pro Jahr zu erhalten. Somit lassen sich sogar noch deutlich höhere Gewinne erzielen. Ebenso kann eine mögliche Marktkorrektur bis zur ersten Listung besser ausgesessen und genutzt werden. Zudem steht der Hype von Pepe Unchained noch vollkommen am Anfang.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.