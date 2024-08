Wie dieser Meme-Coin auf unglaubliche 6,2 Mio. US-Dollar steigt!

Die seit einigen Wochen andauernde Korrektur scheint mit dem heutigen Anstieg endlich ihr Ende gefunden zu haben. Und wenn Anleger ganz ehrlich zu sich selbst sind, hat sich die Korrektur sogar deutlich länger angefühlt als nur einige Wochen. Für manche wohl wie eine Ewigkeit!

Besonders bitter war, dass sich fast alle Coins in derselben Range bewegten, die durch Dreiecksformationen begrenzt wurden, wie man auch an der gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen sehen kann. Doch heute erfolgte endlich der Ausbruch aus dieser Range. Analysten prognostizieren schon den nächsten Bullenmarkt der Altcoins und haben derzeit speziell einen ganz Besonderen im Auge.

(Der gesamte Kryptomarkt war in einer Dreiecksformation gefangen, konnte aber heute endlich ausbrechen - Quelle: Tradingview.com)

PlayDoge und sein hohes Kurspotenzial

Während der Ausbruch im gesamten Kryptomarkt erfolgt, suchen ehrgeizige Anleger bereits jetzt nach der nächsten großen Gelegenheit. Und das ist durchaus eine gute Idee, denn gerade jetzt könnte die Zeit für hohe Kurssteigerungen in den richtigen Coins gekommen sein. Ein Coin, bei dem sich Analysten derzeit begeistert zeigen, ist PlayDoge. ($PLAY). Der Meme-Coin hat einige spezielle Vorteile, die ihm in der richtigen Marktphase zu einem Raketenstart verhelfen könnten.

PlayDoge und sein faszinierendes P2E-Begleitspiel

Was an PlayDoge so bemerkenswert ist, ist, dass der Coin die In-Game-Währung zu einem gleichnamigen P2E-Begleitspiel bildet. Dieses ist ähnlich wie die Tamagotchis der 90er-Jahre aufgebaut.

Die Spieler haben also die Aufgabe, sich um ein Haustier zu kümmern, dieses zu füttern und zu bespaßen, um dafür $PLAY-Tokens über die Play-to-Earn-Funktion als Belohnung zu erhalten. Das Begleitspiel sollte also die Brücke zwischen 2 Generationen schlagen und könnte damit zu einer hohen Nachfrage sowohl für das Begleitspiel als auch für den Coin selbst sorgen.

Jetzt mehr über PlayDoge erfahren.

(PlayDoge kommt mit einem eigenen P2E-Begleitspiel auf den Markt - Quelle: playdoge.io)

Das Begleitspiel ist vielleicht auch der Grund, weshalb sich um PlayDoge bereits eine so gewaltige Community gebildet hat. Denn fast 25.000 Anleger folgen bereits der Entwicklung des Coins auf X (ehemals Twitter) und Telegram. Diese investierten auch bereits fast 6,2 Mio. Dollar in das Projekt, was für das hohe Vertrauen spricht. Dieses ist auch absolut berechtigt, denn das gesamte Projekt wurde von unabhängiger Seite durch SolidProof geprüft und von der Prüfstelle als absolut seriös und sicher eingestuft.

Schafft PlayDoge wirklich x100?

Ob PlayDoge nach dem Börsenstart wirklich x100 schaffen kann, kann natürlich niemand garantieren. Kein Analyst weiß im Vorhinein, welcher Coin eine so unglaubliche Entwicklung hinlegt. Klar ist nur, dass PlayDoge sicherlich zu den Meme-Coins gehört, die das Potenzial für diese Entwicklung mitbringen.

Davon sind auch viele Anleger überzeugt, wie die große Community und die bereits hohe Marktkapitalisierung bewiesen. $PLAY gehört somit sicherlich zu den größten Chancen des Jahres 2024! Anleger, die sich diese Chance nicht entgehen lassen wollen, sollten sich aber beeilen. Denn in 2 Tagen endet der Vorverkauf und damit wahrscheinlich die letzte Gelegenheit, die Tokens zu einem so günstigen Preis zu kaufen.

Letzte Chance: investiere jetzt in $PLAY ehe der Presale endet.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.