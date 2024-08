Osnabrück (ots) -SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert steht im Falle einer erneuten Großen Koalition nach der Bundestagswahl 2025 nicht für ein Ministeramt zur Verfügung. "Mir ist an meiner eigenen Glaubwürdigkeit gelegen. Und die hängt auch daran, dass ich eine deutliche Stimme für die Unterscheidbarkeit von Union und SPD bin", sagte Kühnert im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Vor diesem Hintergrund wisse er sehr genau, was er "politisch nicht machen" werde. "Ich will schließlich jederzeit entspannt in den Spiegel schauen können."Als Juso-Chef hatte Kühnert nach der Bundestagswahl 2017 eine SPD-interne Kampagne gegen eine erneute Große Koalition gestartet.Spekulationen über künftige Posten seien zum jetzigen Zeitpunkt grundsätzlich verfrüht, so Kühnert im NOZ-Interview weiter. "Die Reihenfolge ist ja, dass man erst Wahlen gewinnen und anschließend Mehrheiten finden muss, bevor irgendwer was wird."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5849877