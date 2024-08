Ethereum plagt nun dasselbe Problem wie Solana vor Absturz: Droht ein Crash?

In der IT- und Technikwelt ist vielen der Spruch "Never change a running system" bekannt, der darauf anspielt, dass man ein funktionierendes System nicht verändern sollte, sofern dies nicht notwendig ist. Denn somit kann die Zuverlässigkeit und Stabilität gewährleistet werden, während sich bei Änderungen immer Probleme einschleichen können. Genau dies hat nun Ethereum getroffen. Ob dies jetzt die schlechte Performanz von Ethereum zusätzlich belasten wird, betrachten wir im folgenden Beitrag im Detail.

Ethereum wird nun wie auch Solana von Transaktionsabbrüchen geplagt

Im März wurde erst das Dencun-Upgrade in die Blockchain von Ethereum implementiert. Dieses sollte unter anderem einige Punkte im Zusammenhang mit den Skalierungslösungen für die Blockchain verbessern.

Zu den Optimierungen gehört etwa das Proto-Danksharding, mit dem große Datenmengen dank sogenannter Blops effizienter verwaltet werden können. Ebenso wurden somit die Gebühren für die Layer-2s reduziert, da die Transaktionen gebündelt werden.

Allerdings haben sich seit dem Upgrade auch Fehler in die Ethereum-Blockchain eingeschlichen. Dies wurde von Christine Kim, einer Researcherin von Galaxy, in ihrem neuen Bericht "150 Days After Dencun" bekannt gegeben.

Aus diesem geht hervor, dass seit dem Dencun-Upgrade eine höhere Anzahl von Fehltransaktionen feststellbar ist. Dabei sei ein Teil davon auf die höhere Aktivität der Bots zurückzuführen. Dies erklärt sie mit den niedrigeren Gebühren, welche dies begünstigt haben.

Jedoch ist das Problem nicht so schwerwiegend wie bei der Solana-Blockchain. Denn ein Großteil der Fehltransaktionen sei auf sehr aktive Wallets zurückzuführen, welches vermutlich Bots sind. Im Gegensatz dazu soll es bei den regulären Nutzern zu kaum merkbaren Veränderungen gekommen sein.

Dies steht im Kontrast zu Solana, bei dem es aufgrund der großen Nachfrage nach Memecoins auf dem Hochpunkt zu einer Abbruchrate der Transaktionen in Höhe von 75 % gekommen ist. Mittlerweile hat sich dieser Wert jedoch schon durch diverse Maßnahmen der Entwickler auf 50 % reduziert.

Am meisten Fehler gab es bei den Ethereum-Skalierungslösungen Arbitrum mit 15,4 %, Base mit 21,0 % und OP Mainnet mit 10,4 %. Dennoch lag die Rate der Fehltransaktionen in dieser Zeit lediglich maximal bei 4,02 %. Bemerkenswert ist jedoch, dass sie bei Arbitrum bei den Wallets mit geringer Aktivität um 545 % angestiegen ist.

Neue Ethereum-Layer-2s von Sony und Pepe Unchained entstehen

Bei der Blockchain von Ethereum ist es aufgrund der großen Nachfrage nach beispielsweise dem Memecoin Pepe zeitweise zu enormen Anstiegen der Gebühren und einer Verlangsamung der Transaktionsgeschwindigkeit gekommen. Daher wurde immer mehr Skalierungslösungen entwickelt, von denen sich einige auf bestimmte Sektoren wie Gaming spezialisiert haben.

Nun wurde eine neue Ethereum-Layer-2 von dem japanischen Unternehmen Sony gestartet, welche den Namen Soneium trägt. Sie ist in Zusammenarbeit mit dem Blockchain-Unternehmen Startale Labs entstanden. Ebenso haben sich Optimism, Circle, Alchemy, The Graph und Chainlink als technologische Partner angeschlossen.

Die ETH-Skalierungslösung Soneium zielt darauf ab, sich in unterschiedlichsten Sektoren zu positionieren. Dazu zählen unter anderem Gaming, Unterhaltung, Finanzen und mehr. Für eine möglichst schnelle Adaption erhalten die Entwickler eingebaute Tools. Zudem soll schon in den kommenden Tagen das erste Testnetz starten.

Eine weitere Ethereum-Layer-2, welche in der letzten Zeit für großes Aufsehen gesorgt hat, ist Pepe Unchained. Dabei handelt es sich um ein Memecoin-Ökosystem, welches die Geschwindigkeit von Ethereum um das Hundertfache steigern und die niedrigsten Gebühren ermöglichen will.

Überdies ist die Rede von einer Memecoin-Launchplattform, welche einen eigenen Coin bietet. Somit können Anleger im Unterschied zu Pump.Fun, Sun.Pump und Four.Meme in den Memetoken-Goldrausch als Schaufelhersteller investieren. Auf diese Weise können Sie von deren hohen Nachfrage profitieren, ohne einen sinnlosen Coin selbst halten zu müssen.

Pepe Unchained ist zwar ein Memetoken, allerdings grenzt er sich als digitaler Rohstoff des Ökosystems von den anderen nutzlosen und lächerlichen Angeboten deutlich ab. Mit einer solchen Spezialisierung könnte er wie die anderen Plattformen ebenfalls täglich tausende Memecoin-Launches veranstalten und wie sie Rekordeinnahmen bei den Blockchain-Protokollen verzeichnen.

Das Team von Pepe Unchained hat das Potenzial eines der heißesten Sektoren in diesem Jahr erkannt und eine attraktive Geschäftsmöglichkeit entwickelt, welche sich vom Rest des Marktes abgrenzt. Mit der Wahl von Ethereum anstelle von BNB Smart Chain, Solana und TRON könnte er aufgrund der größeren Verbreitung sogar stärker als die anderen Memecoin-Plattformen profitieren.

