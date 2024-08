Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat am 22. August die aktualisierten mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffe von Pfizer/BioNTech und Moderna zugelassen. Diese Impfstoffe zielen auf den KP.2-Stamm des Virus ab und wurden für Personen ab 12 Jahren genehmigt. Für Kinder von sechs Monaten bis 11 Jahren erteilte die FDA eine Notfallzulassung. Die Zulassungen basieren auf einer Kombination von Herstellungs-, nicht-klinischen und Real-World-Daten, die die Wirksamkeit und Sicherheit der aktualisierten Impfstoffe belegen.

Marktreaktionen und Aussichten

Trotz der FDA-Zulassung fielen die Aktienkurse aller Impfstoffhersteller am Donnerstag. Die Aktien von Pfizer, BioNTech und Moderna sanken um 0,9%, 2,0% bzw. 6,5%. Diese Rückgänge sind wahrscheinlich auf die bereits sinkende Nachfrage nach COVID-19-Impfstoffen nach dem Ende der Pandemie zurückzuführen. Obwohl der jüngste Anstieg der COVID-19-Infektionsfälle in den Vereinigten Staaten die Nachfrage nach Impfstoffen etwas beleben könnte, ist ein erheblicher Gewinn an Umsatz und Profit, wie er auf dem Höhepunkt der Pandemie beobachtet wurde, unwahrscheinlich.

