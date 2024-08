Das Problem vieler Dividenden-ETFs ist die zu geringe Streuung - doch nicht bei diesem Produkt. Hier investieren Anleger in über 2.000 Werte zu niedrigen Gebühren und können sich über attraktive quartalsweise Ausschüttungen freuen. Durch den Hype um ETFs in den vergangenen Jahren sind ausschüttungsstarke Produkte immer mehr in den Fokus gerückt. Wer hohe Dividenden erhalten möchte, der kann inzwischen in eine Vielzahl von Indexfonds investieren.Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...