© Foto: Peter Morgan/AP/dpa



Diesem kanadischen Unternehmer ist es gelungen, Berkshire Hathaways Geschäftsmodell erfolgreich nachzueifern. Viele Fondsmanager investieren ähnlich wie Warren Buffett. Doch nur einem Investor ist es bisher gelungen, ein Unternehmen aufzubauen, das Berkshire Hathaway sehr ähnelt. Prem Watsa, der in Indien geboren wurde, in Kanada einen MBA erwarb und anschließend für eine Versicherung arbeitete, entschloss sich 1985 mit Kollegen, den strauchelnden Lkw-Versicherer Markel Financial zu übernehmen. Der Turnaround gelang, und fortan erwarb die 1987 in Fairfax Financial Holdings umbenannte Firma regelmäßig neue Versicherungsgesellschaften, über die Watsa ähnlich wie Buffett im …