© Foto: picture alliance / Zoonar | Viktor Gladkov



Wem es gelingt, die Kosten leicht zu reduzieren, kann sich langfristig über ein hohes Zusatzvermögen freuen.Die Anzahl der ETF-Sparpläne nimmt stetig zu. Lag sie 2014 in Deutschland noch bei etwa 200.000, waren es Ende 2023 bereits circa 7,1 Millionen. Gründe dafür sind stetig sinkende Produkt- und Transaktionskosten, aber auch die zunehmende Erkenntnis innerhalb der Bevölkerung, dass die gesetzliche Rente allein zukünftig wahrscheinlich nicht mehr genügt, um im Alter alle Kosten abzudecken. Mithilfe eines Sparplans können Anleger regelmäßig in Indexfonds investieren, wodurch sie zu hohen als auch tiefen Kursen Anteile hinzukaufen und so langfristig ihren Einstiegskurs mitteln. Auch wenn …