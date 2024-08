Köln (ots) -Der WDR ändert nach dem tödlichen Anschlag in Solingen heute (Sa, 24.8.2024) das Programm. Bei der Messerattacke am Freitagabend sind nach Polizeiangaben drei Menschen getötet worden, mehrere Personen schwer verletzt worden.WDR Fernsehen und Livestream bei WDR.de:12.45 Uhr: "WDR aktuell" (30 Minuten, verlängerte Ausgabe)16.00 Uhr: "WDR aktuell" (30 Minuten, verlängerte Ausgabe)Ca. 15 Uhr: "WDR extra" zur Pressekonferenz zum aktuellen Ermittlungsstand20.15 Uhr: "ARD Brennpunkt"20.30 Uhr: "WDR extra" (15 Minuten)Im Verlauf des Abends wird es auch im laufenden Programm zu Änderungen kommen.WDR.de und Hörfunk:Neben der fortlaufenden Berichterstattung in den WDR-Hörfunknachrichten werden bei WDR 4 und WDR 5 die Sendungen "Der Tag um zwölf" und "Der Tag um sechs" als Spezialsendungen zu den aktuellen Geschehnissen in Solingen zu hören sein. Zusätzliche halbstündige Ausgaben von "WDR aktuell" werden fortlaufend auf WDR 2, WDR 4, WDR 5 zu hören sein, auch von den 1LIVE-Infos und von "0630 - dem WDR-News-Podcast" gibt es Spezialausgaben. Fortlaufende Angebote des WDR gibt es darüber hinaus für alle Radiowellen in der ARD-Live-Gespräche, Nachrichtenminuten sowie Beiträge.Darüber hinaus berichtet WDR.de kontinuierlich über die laufenden Ermittlungen und die Fahndung nach dem Täter. Unter anderem ist bei WDR.de "WDR extra" vom 24. August, 9.25 Uhr zu sehen: https://www1.wdr.de/nachrichten/offenbar-mehrere-tote-bei-messerangriff-in-solingen-100.html. Hier finden sich auch Informationen der Stadt Solingen, die eine Hotline eingerichtet hat sowie ein Link zum Hinweisportal der Polizei Nordrhein-Westfalen.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 / 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5850000