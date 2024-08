Ken Fisher, Sohn von Buffett-Mentor Philipp A. Fisher und selbst einer der erfolgreichsten Vermögensverwalter der USA, hat sie alle aufgedeckt: Börsen-Mythen, die Anleger zum Verhängnis werden können. Immer wieder beobachtet er, wie Anleger diesen verfallen und in der Folge entscheidende Anlagefehler begehen. Ganz vorne mit dabei ist beispielsweise der Mythos, dass ein Stoppkurs Verluste stoppen kann. Was aus den ersten Blick vielleicht logisch und durchaus erstrebenswert klingt, so Fisher, ist ...

