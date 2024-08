KERPEN (dpa-AFX) - Einen Tag nach dem Sturz eines Lastwagens von einer Brücke auf die Gleise ist die wichtige Bahnstrecke Köln-Aachen an der Unfallstelle teilweise wieder freigegeben. "In Teilen ist die Strecke wieder frei", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn der Deutschen Presse-Agentur. Seit etwa 14.00 Uhr sei die Sperrung der S-Bahn-Gleise aufgehoben. Aktuell würden sich die S-Bahngleise S-Bahnen, Regionalzüge und der Fernverkehr teilen.

Die Freigabe des Ferngleises Köln-Aachen werde für den späten Abend prognostiziert. Wann die Gleise der Gegenrichtung für den Fernverkehr freigeben werden könnten, sei noch offen. Reisende im Fernverkehr müssten noch mit etwa 15 bis 20 Minuten Verspätungen rechnen.

An einem Bahnhof in Kerpen westlich von Köln war am Freitagmittag ein Lastwagen von einer Brücke auf die darunter liegenden Gleise gestürzt. Der stark beschädigte Lkw ist den Bahn-Angaben zufolge in der Nacht zu Samstag von den Gleisen geborgen worden. Das gesamte Fahrzeug wurde demnach bis frühmorgens von den Schienen gebracht. Züge seien von dem Lkw glücklicherweise nicht beschädigt worden, als dieser plötzlich herabgestürzt sei./vd/DP/mis