Dogwifhat (WIF) steigt wieder auf 2 Milliarden Dollar, während Base Dawgz (DAWGZ) explodiert!

Das Warten am Kryptomarkt scheint sich gelohnt zu haben. Bitcoin ist auf über 64.000 Dollar gestiegen und das lässt auch die meisten Altcoins wieder steigen. Unter den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung ist Solana (SOL) der größte Gewinner, weshalb es auch wenig verwundert, dass der Meme Coin Dogwifhat (WIF), der auf Solana basiert, unter den Top 100 die höchsten Gewinne verzeichnen kann. Mit einem Plus von mehr als 10 % ist WIF wieder auf über 2 Milliarden Dollar gestiegen. Die bullishe Stimmung überträgt sich auch auf Base Dawgz ($DAWGZ), der ebenfalls einen neuen Meilenstein erreicht.

WIF steigt auf 2 Milliarden Dollar

Meme Coins sind nochmal deutlich volatiler als andere Kryptowährungen. Auch die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung sind davon nicht ausgenommen. Was in der Korrektur natürlich besorgniserregend ist, kann sich im Bullrun schnell wieder als praktisch und extrem gewinnbringend erweisen. Das zeigt auch die Dogwifhat-Kursentwicklung. Es ist noch gar nicht so lange her, dass es danach ausgesehen hat, dass $WIF unter eine Milliarde Dollar fallen könnte. Heute sieht die Welt schon wieder anders aus. Im Laufe des Tages wurde auch die 2 Milliarden Dollar Marke wieder überschritten.

(WIF Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Mit dem heutigen Plus summieren sich die Wochengewinne von WIF bereits auf über 40 %. Das macht einmal mehr deutlich, dass der Hype um den Meme Coin keinesfalls nachgelassen hat und Dogwifhat durchaus nochmal ein neues Allzeithoch erreichen könnte. Vor allem, wenn der Bitcoin-Kurs tatsächlich auf 100.000 Dollar steigt, wie von den meisten Experten erwartet, stehen die Chancen nicht schlecht, dass der WIF-Kurs in Richtung 10 Dollar steigen könnte. Auch andere Meme Coins wie Base Dawgz ($DAWGZ) profitieren von der Euphorie am Markt.

Base Dawgz steigt auf 3 Millionen Dollar

Dogwifhat hat zwar eine beeindruckende Entwicklung hinter sich und auch noch Potenzial für weitere Kurssteigerungen, die ganz großen Gewinne sollten Anleger hier aber nicht mehr erwarten, da die Bewertung bereits zu hoch ist. Die Zeiten, in denen man mit ein paar hundert Dollar zum Millionär werden kann, sind bei WIF bereits vorbei. Base Dawgz ($DAWGZ) steht dagegen noch ganz am Anfang, da der neue Coin derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist.

($DAWGZ Initial Coin Offering - Quelle: Base Dawgz Website)

Anleger haben bei $DAWGZ also noch die Möglichkeit, vor dem Listing an den Kryptobörsen zu investieren. Und diese Gelegenheit wird auch genutzt. Über 3 Millionen Dollar wurden im ICO bereits umgesetzt. Coins, die nach einem erfolgreichen ICO nach dem Listing an den Kryptobörsen um tausende Prozent steigen, sind keine Seltenheit. Vor allem Base Dawgz hat hier enormes Potenzial, da die Entwickler auf einen Multi Chain Launch setzen, sodass $DAWGZ nicht nur auf der Base Chain, sondern auch auf Solana, Ethereum, Avalanche und BSC erhältlich ist.

Durch die Verfügbarkeit auf sämtlichen Blockchains wird das größtmögliche Publikum angesprochen, sodass sich schnell viele Trader finden könnten, die den Kurs in die Höhe treiben. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die bereits von den meisten Käufern genutzt wird, sodass das Angebot beim Launch knapp ist. Der Vorverkauf endet bereits in wenigen Tagen, sodass Anleger, die noch vor dem Listing an den Börsen zum möglicherweise günstigsten Preis einsteigen wollen, nicht mehr lange Zeit haben.

