PEPE steigt wieder auf 4 Milliarden Dollar! Kann PEPU das toppen?

Nachdem der Bitcoin-Kurs aus seiner Seitwärtsbewegung der letzten Wochen ausgebrochen ist, ist die Euphorie wieder am gesamten Markt zu spüren. Viele Altcoins liegen in den letzten 24 Stunden zweistellig im Plus, wobei Meme Coins einmal mehr die Rallye anführen. PEPE ist der Gewinner des Tages und hat damit die 4 Milliarden Dollar Marke wieder überschritten. Der Hype um Meme Coins ist nicht zu stoppen, was sich auch auf Pepe Unchained ($PEPU) auswirkt, der ebenfalls kurz vor der Kursexplosion stehen könnte.

PEPE ist Gewinner des Tages

Es ist ein Bild, das man in den letzten Monaten immer wieder zu sehen bekommt. Geht es am Kryptomarkt bergauf, sind Meme Coins meist die großen Gewinner. Auch heute hat unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung kein Coin so stark zugelegt wie PEPE. Mit WIF und BONK sind 3 der 4 Top Performer Meme Coins.

(Gewinner des Tages - Quelle: Coinmarketcap)

Durch den jüngsten Anstieg ist PEPE wieder über 4 Milliarden Dollar Wert. Am Allzeithoch lag die Marktkapitalisierung bei über 7 Milliarden Dollar. Da der Kurs des Frosch-Coins allein in der letzten Woche um mehr als 30 % gestiegen ist, wird schnell deutlich, dass für PEPE auch nochmal ein neues Allzeithoch mit 10 Milliarden Dollar möglich ist, wenn Bitcoin auch ein neues Allzeithoch erreicht. Die Chancen dafür stehen gut. Dennoch erwarten einige Analysten, dass der neue Pepe Unchained ($PEPU) noch deutlich höheres Gewinnpotenzial hat.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Ist Pepe Unchained der bessere PEPE?

PEPE ist zweifelsohne einer der erfolgreichsten Meme Coins. Seit seinem Launch übertrifft der Coin alle Erwartungen und hat frühe Käufer innerhalb kürzester Zeit zu Millionären gemacht, wenn sie nur ein paar hundert Dollar investiert haben. Diese Zeit ist nun aber vorbei, da die Bewertung einfach schon zu hoch ist. Selbst wenn PEPE auf 10 Milliarden Dollar steigen würde, wäre das vom aktuellen Niveau aus noch ein Anstieg um 150 %. Renditen von tausenden Prozent sollten Anleger hier nicht mehr erwarten. Der neue Pepe Unchained ($PEPU) steht dagegen noch ganz am Anfang.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Pepe Unchained befindet sich derzeit noch in der Vorverkaufsphase, wobei Anleger innerhalb kürzester Zeit $PEPU-Token im Wert von mehr als 10,4 Millionen Dollar gekauft haben. Das hat auch seine Gründe. $PEPU ist nicht nur die hundertste Kopie von PEPE, der neue Meme Coin kommt mit einer eigenen Blockchain. Auf der Layer 2 werden Transaktionen 100 x schneller und deutlich günstiger als auf Ethereum möglich, sodass sich rund um den Coin schon bald ein ganzes Ökosystem entwickeln könnte.

Der letzte Meme Coin, der eine eigene Blockchain mitgebracht hat, war Dogecoin (DOGE) und wo das hingeführt hat, weiß man inzwischen. DOGE ist der mit Abstand größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung. Auch bei Pepe Unchained scheinen Investoren begeistert zu sein, dass der Coin seine eigene Blockchain mitbringt, auch wenn es sich hier um eine Layer 2 für Ethereum handelt. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die eine extrem hohe Rendite in Form von zusätzlichen Token ermöglicht.

($PEPU Staking Dashboard - Quelle: Pepe Unchained Website)

Während die meisten Coins, die Staking anbieten, inflationär aufgebaut sind, wurden die Token, die als Staking-Rendite ausgezahlt werden, bei $PEPU von Anfang an vom Gesamtangebot reserviert. Die Staking-Rendite wird während der ersten 2 Jahre ausgezahlt und hängt von der Größe des Staking Pools ab.

Durch dieses Konzept ist die APY (jährliche Rendite) überdurchschnittlich hoch. Vor allem am Anfang, wenn noch nicht so viele Token im Pool sind, kann eine hohe APY erzielt werden. Derzeit liegt die Rendite noch bei 192 % und auch wenn dieser Wert mit der Zeit noch sinkt, hat das dazu beigetragen, dass bereits ein Großteil der bisher verkauften Token gestakt wurde, wodurch das Angebot beim Handelsstart knapp ist. Analysten gehen daher davon aus, dass der $PEPU-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell um ein Vielfaches steigen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PPEU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.